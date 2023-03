Das Besondere am 8. Mai ist aber nicht nur der weltweit zeitgleiche Start, auch das Rennformat ist einzigartig: So starten Amateure an der Seite von Elite-Athleten und Rollstuhlfahrern um exakt 13 Uhr an zahlreichen Locations rund um den Globus ins Rennen. 30 Minuten nach dem weltweiten Start nimmt das Catcher Car – die bewegliche Ziellinie – die Verfolgung der Starter auf, um sie einen nach dem anderen einzuholen. Wer die höchste Distanz zurücklegt, bevor das Catcher Car ihn einholt, krönt sich zum grossen Wings for Life World Run-Sieger bzw. zur grossen -Siegerin.

Doch damit nicht genug: Tausende weitere Teilnehmer nutzen die Wings for Life World Run App und laufen ihr ganz eigenes Rennen in ihrer Heimatstadt mit Freunden und Nachbarn, oder wo und mit wem auch immer sie wollen. Die App trackt dich per GPS und schickt dir nach einer Laufzeit von 30 Minuten ein virtuelles Catcher Car hinterher, womit auch du den „echten“ Thrill erleben kannst.

01 So trainierst du mit der Wings for Life World Run App

2 Min Das virtuelle Catcher Car hat sich noch nie so echt angefühlt! Was du für wahr hältst, muss nicht wahr sein! Es muss sich nur wahr anfühlen. Die neue Wings for Life World Run App ist der beste Beweis: Das virtuelle Catcher Car hat sich noch nie so echt angefühlt!

Um dir zusätzlich unter die Arme zu greifen, haben wir sieben Tipps für dich, wie du dein Training perfekt auf die Erfordernisse des Wings for Life World Run abstimmst. Kelly Whittaker, der Kopf hinter den massgeschneiderten Wings for Life World Run Trainingsprogrammen für Anfänger und Fortgeschrittene, hat ihre Ratschläge mit uns geteilt.

02 1. Leg dir eine positive Denkweise zu…und ein Paar neue Laufschuhe

Besuche ein Sportwarengeschäft und kläre mit einem Experten ab, ob du die richtigen Schuhe verwendest.

„Das Training kann zu Beginn etwas einschüchternd auf einen wirken“, meint Kelly. „Zunächst ist es also wichtig, positiv an die Sache heranzugehen. Denk dir jeden Lauf als neues Abenteuer. Eine gute Ausstattung für die jeweiligen Wetterbedingungen und neue, auf dich abgestimmte Laufschuhe sind essenziell. Viele der gängigsten Verletzungen passieren durch inadäquates oder ausgetragenes Schuhwerk. Besuche deshalb ein Sportwarengeschäft und kläre mit einem Experten ab, ob du die richtigen Schuhe verwendest.“

03 2. Lauf gemeinsam mit einem Freund oder nimm dir deine Lieblingssongs mit, um dich zu motivieren

Lauf mit einem Freund oder eine Freundin, der oder die dich motiviert. © Hans Herbig for Wings for Life World Run

„Sich mit einem Freund oder einer Freundin zusammenzutun, hilft immer, ganz besonders am Anfang“, erklärt Kelly weiter. „Es kann einem viel Respekt abverlangen, alleine draussen zu laufen. Gute Gesellschaft sorgt da wunderbar für Ablenkung. Solltest du dich aber dazu entscheiden, dich wirklich alleine aufzumachen, dann mach dir eine Playlist, die dich motiviert.“

Wie wäre es für den Beginn zum Beispiel mit dieser Spotify-Playlist?

04 3. Zieh dir bei vermeintlichen Heldentaten keine Verletzung zu

„Versuch nicht den Helden zu spielen! Fang deshalb mit kürzeren Distanzen bei für dich angenehmer Geschwindigkeit an. Indem du dein Training graduell steigerst, vermeidest du Verletzungen, die dich wieder weit zurückwerfen könnten. Vergiss auch nicht darauf, dich vorab mit einigen dynamischen Dehnübungen aufzuwärmen: Knieheben, Hampelmänner und Butt Kicks eignen sich dazu hervorragend. Danach liegt der Schlüssel in der Regeneration. Foam Roller sind des Läufers bester Freund. Mit Dehnungsübungen und ausreichend Wasser vor und nach dem Training gehst du sicher, dass du wieder bestens für die nächste Session gerüstet bist."

05 4. Stimme dein Training auf deinen Alltag ab, um alle Vorteile voll auskosten zu können

„Das Laufen testet deine mentale und physische Stärke. Nur du kannst dich selbst dazu pushen, noch schneller noch weiter zu laufen. Wenn du dich an einen Trainingsplan hältst, dann steigerst du nicht nur dein Tempo, du wirst die Vorteile auch im alltäglichen Leben zu spüren bekommen. So wirst du viel fokussierter an die Aufgaben, die der Tag mit sich bringt, herangehen. Das Laufen gibt dir viel Selbstbewusstsein und das Laufen für einen guten Zweck macht das ganze nur umso besser. Über kurz oder lang wird dir bewusst werden, dass die besten Läufe die anstrengenden sind. Mit ihnen baust du am Ende die meiste Kraft und Robustheit auf.“

06 5. Es geht nicht nur darum, was du isst, sondern auch, wann…

„Jeder von uns ist anders. Deshalb solltest du auch mit der Ernährung und den Zeiten, an denen du isst, experimentieren, um herauszufinden, wie du anschliessend das Meiste aus deinem Körper herausholen kannst. Wenn du am Morgen läufst, dann steh früh auf und nimm ein gesundes Frühstück zu dir, das dir ausreichend Energie verschafft. Falls du deine Sessions später ansetzt und du über den Tag hinweg viel gegessen hast, dann kann es sein, dass du dich träge fühlst. Am Ende gilt aber eine Regel felsenfest: Gib dem Körper nach einer Mahlzeit mindestens eine Stunde Zeit, bevor du dich an das Training machst.“

6. Führ dir immer vor Augen, dass sich deine Ergebnisse nicht unmittelbar verbessern werden

„Du wirst den mentalen Gewinn vor dem physischen spüren. Das Laufen hilft den Leuten, besser zu schlafen, sich besser zu konzentrieren und mit mehr Energie in den Tag zu gehen. Wenn du dein Lauftraining mit Kraft- und Cross-Übungen kombinierst, dann ist das umso besser. Und vergiss nicht: Versinke nicht im Frust, wenn du nicht sofort eine Entwicklung wahrnimmst. Jede Session bringt dich näher an dein Ziel heran.“

der-wings-for-life-world-run-ist-zurueck © wing for life world run

7. Verwende den Goal-Calculator!

Wings for Life World Run macht es dir noch leichter, dich auf den grossen Tag vorzubereiten. Der Goal Calculator hilft dir dabei, genau das aus deinem Lauftraining herauszuholen, was du dir vornimmst.

Viel Spass und Erfolg!