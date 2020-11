Mein Weg zum Profi: Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold kann sich noch genau an den Moment erinnern, als für ihn klar wurde, wie seine zukünftige Karriere aussehen wird. Er war sieben Jahr alt und auf dem Weg zu seinem ersten FC Liverpool Spiel im Anfield Stadion. “Es war ein Champions League Spiel gegen Juventus, im Jahr 2005... ein unglaublicher Match”, erzählt er. “Ich erinnere mich, wie ich ins Stadion lief und sofort wusste, dass ich für Liverpool spielen wollte.”

Für die meisten Siebenjährigen würde so ein Vorhaben ein Wunschtraum bleiben. Für den Liverpooler Trent, der mit sechs Jahren der Reds’ Academy beitrat, war es nie eine Frage von ob, sondern wann. “Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich es schaffen würde”, erklärt er. “Ich dachte nicht ‘ja, ich werde es schaffen’ - es kam mir einfach nicht in den Sinn, dass ich es nicht schaffen würde.”

Trent war gerade mal sechs Jahre alt, als er von der Academy entdeckt wurde © Liverpool FC

Das Aussergewöhnlichste an der bisherigen Karriere des Rechtsverteidigers für Liverpool und England ist die Geschwindigkeit, in der er es geschafft hat. Mit nur 21 Jahren ist er bereits Ballon d’Or Kandidat und Champions League Sieger. Ausserdem sicherte er sich mit den meisten Torchancen einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde und ist als der Fussballer bekannt, der die Rolle des Aussenverteidigers völlig neu definiert hat.

Diese Errungenschaften sind wahrscheinlich das Resultat unzähliger Stunden auf dem Fussballfeld («Meine Brüder und ich haben sicher 10'000 Stunden gespielt»), seinem Willen zu gewinnen und einer Familie, die Trent bedingungslos bei der Erfüllung seines Traums unterstützte.

Drei Buben, ein Ball

“Jetzt wo ich so darüber nachdenke, war es wahrscheinlich ziemlich ungesund”, lacht Trent bei der Erinnerung an die vielen Stunden, die er und seine Brüder, Tyler (jetzt 25) und Marcel (jetzt 17) auf dem Platz verbracht haben. Er erinnert sich, wie er als Fünfjähriger mit seinem Bruder Tyler Fussball spielte (“Wir spielten vor den Häusern, in den Gärten und so ”) und wie er und seine Brüder absolut besessen davon waren. “Alles konnte als Fussball herhalten, wir spielten bei jedem Wetter, zu jeder Zeit. Wir drei machten nichts anderes. Wenn es regnete bauten wir unser Tor im Eingang, wir bastelten Bälle aus Alufolie, aus Socken, alles, was irgendwie rund war, war für uns ein Fussball.”

Als dann die FC Liverpool Academy auf den sechsjährigen Trent aufmerksam wurde, bedeutete das für seine Brüder, dass sie ihre eigene Leidenschaft für den Fussball zur Seite stellen mussten, damit Trent sein Talent voll und ganz entfalten konnte. "Wir alle wollten Fussball spielen, aber meine Brüder mussten auf ihren Traum verzichten, damit ich meinen erfüllen konnte ", sagt er heute. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer das für meinen grossen Bruder sein musste. Als Teenager konnte er nicht mehr bei den Fussballspielen der Schule mitmachen, weil er mich zum Training begleiten musste. Das gleiche galt für meinen kleinen Bruder. Ich werde ewig in ihrer Schuld bleiben.”

Talent entdeckt

Es war purer Zufall, dass der grosse FC auf den jungen Knaben aus Liverpool aufmerksam wurde. “Liverpool organisierte ein Trainingscamp für Kinder in meinem Alter und meine Schule bekam sechs oder sieben Einladungen”, erinnert er sich. “Zum Glück war das Camp für meine Altersgruppe und die Einladungen an meine Klasse adressiert. Der Lehrer fragte, wer interessiert ist und natürlich schossen alle Hände in die Höhe. Also wurde ausgelost. Zum Glück wurde mein Name gezogen.”

Es dauerte nicht lange und Liverpool realisierte, dass auch ihnen das Glück hold war, als Trents Name aus dem Hut gezogen wurde. “Nach etwa 10 bis 15 Minuten wandte sich einer der Talentsucher an meine Mutter und sagte: ‘Wir möchten, dass Trent zwei bis drei Mal pro Woche und an den Wochenenden zu uns ins Training kommt.’”

Das Trainingscamp richtete den Fokus auf Trents Talent © Liverpool FC

Es dauerte nicht lange und das Liverpooler Jungtalent bekam zahlreiche Stunden wertvollen Trainings – das habe ihm bei der Verbesserung seiner Skills “massiv” geholfen. «Als ich frisch bei Liverpool war, trainierte ich vielleicht zwei, drei Mal pro Woche und an den Samstagen spielte ich für zwei Teams. Ich spielte für die U-7, meine Stammmannschaft, und gleich darauf spielte ich für die U-8. An den Sonntagen spielte ich am morgen jeweils für wieder ein anderes Team und dann ging ich zur Academy und spielte noch dort. Man kann also sagen, dass ich seit klein auf sehr viel Fussball spiele.»

Natürlich ist ein solcher Stundenplan eine Herausforderung – vor allem für die Mutter, Dianne. Weil Trents Vater, Michael, wegen der Arbeit oft weg war, musste die Mutter schwierige Entscheidungen fällen, damit das alles funktionieren konnte. “Mein Vater lebte in London. Wir drei waren also oft alleine mit meiner Mutter und mein grosser Bruder wollte natürlich für sein Team spielen”, erklärt er. “Meistens aber musste er auf seine Spiele verzichten und mich zum Training begleiten, weil Mum nicht an zwei Orten gleichzeitig sein konnte.”

Kleine Opfer

Als Trent das Teenageralter erreichte, mussten weitere Entscheidungen gefällt werden, um seinem immer anspruchsvolleren Trainingsprogramm folgen zu können. «Liverpool fragte, ob sie mich halbtags aus der Schule nehmen könnten. Meine Schule lehnte ab», erklärt Trent. «Also entschieden meine Eltern und ich, [die Schule zu wechseln]. Sie fragten mich, ob es mir ernst sei und sie sprachen mit der Academy und fragten: ‘Lohnt es sich?’ und sie sagten: ‘Ja’.»

Trents Eltern war es sehr wichtig, dass die Schule dem Training nicht zum Opfer fiel. Er besuchte die Rainhill High School in Merseyside, die mit dem FC Liverpool zusammenarbeitet und den Schülern ermöglicht, Fussball und Ausbildung in Einklang zu bringen. Er bestand sieben GCSEs (Sekundarschulabschluss). Aber es war kein leichter Weg. «Weil ich weit weg wohnte…Ich wurde um 7 Uhr abgeholt, nach zwei Stunden Fahrt kam ich um 9 Uhr in der Schule an, nach der Schule ging’s direkt zum Training und um 19:30 Uhr zurück nach Hause», erklärt Trent. «Und dann musste ich Hausaufgaben machen. Das war mein Alltag während vier, fünf Jahren.»

Da blieb wenig Zeit für Dinge, die die meisten Teenager in seinem Alter machten, wie zum Beispiel an den Wochenenden Freunde zu treffen. Seine Priorität war immer seine Fussballkarriere. «Ich versuchte immer, so viel Zeit wie möglich mit Fussball zu verbringen – ich war bis heute noch nie an einem Musikfestival”, sagt er. “Jetzt fühlt es sich normal an, kleine Opfer zu bringen. Du willst einfach alles dafür geben, dass sich alle diese Opfer am Ende gelohnt haben.»

Zwei Wochen nach seinem 18. Geburtstag macht Trent sein Profi-Debüt © Liverpool FC

Grosser Durchbruch

Es wurde schnell klar, dass sich diese Opfer gelohnt haben. Als er den Aufstieg schaffte, wurde Trent zum Captain gleich zweier Liverpool-Teams ,U-16 und U-18, ernannt – und von Grössen wie Steven Gerrard, der damals an der Academy an seiner UEFA Trainerlizenz arbeitete, hoch gelobt.

Doch Trents grosser Durchbruch – und bislang stolzester Moment seiner Karriere – kam mit seinem Debüt in der ersten Mannschaft im Oktober 2016. Gerade mal zwei Wochen nach seinem 18. Geburtstag schaffte er den Aufstieg in die 11 von Jürgen Klopp und somit in sein erstes League-Cup-Spiel gegen Tottenham. «Sie waren dabei das Team zusammenzustellen und ich war doch gerade erst am Anfang. Ich erinnere mich, wie ich total verwirrt war, denn ich hab’s überhaupt nicht erwartet», erzählt er. «Ich war sehr nervös, denn ich habe noch nie vor 50-55’000 Menschen gespielt. Aber es war einer der schönsten Tage meines Lebens.»

2017 kam dann sein erstes Premier-League-Spiel gegen Manchester United, im Old Trafford Stadion – eine zugegebenermassen noch grössere Überraschung. Nur drei Stunden vor dem Anpfiff kam Klopp auf mich zu und fragte: «Bist du bereit?».

«Wir trainierten am Sonntag, fuhren nach Manchester und übernachteten dort», sagt Trent, «ein ganz normaler Match-Tag. Rund drei Stunden vor dem Anpfiff machten wir einen Spaziergang und der Manager kommt zu mir, legt den Arm um mich und sagt: ‘Bist du bereit?’. Ich war so verwirrt. Er sagte: ‘Bist du dabei?’, ich antwortete ja, ja. Und er sagt: ‘Okay, du fängst heute an.’ Mir fiel die Kinnlade runter. So fühlte ich mich in dem Moment, ich war total unter Schock. Ich ging zurück in mein Zimmer und rief meine Mutter an, sie brach auf der Stelle in Tränen aus.

Trents erstes Premier League Spiel im Old Trafford Stadion, 2017 © Liverpool FC

Seinen Platz finden

Diese Fassungslosigkeit war nur natürlich, vor allem wenn man bedenkt, dass der Junge aus West Derby nur wenige Monate zuvor als Fan nach Anfield fahren wollte. Es war ein Gefühl, das ihn auch noch einige Zeit begleiten sollte. «Ich war wie gelähmt, ich war nervös, ich war wirklich schüchtern», sagt Trent über seinen Aufstieg. «Alle versuchten, mir zu helfen, sie alle verstanden, wie nervenaufreibend so ein Aufstieg war.»

Aber es gab vor allem einen Spieler, für den Trent besonders dankbar war. «Hendo [Mannschaftskapitän Jordan Henderson] war grossartig», erklärt er. «Ich hatte nie wirklich eine enge Bindung zu den Jungs, weil ich nicht viel redete. Er half mir sehr, mich wohl zu fühlen.» Als sie für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland waren, entstand zwischen den beiden eine Freundschaft - eine Verbindung, die eine entscheidende und langanhaltende Rolle spielen würde. «Er zeigte mir, dass ich keine Angst vor Fehlern haben muss und dass ich nicht das Gefühl haben muss, nicht so talentiert zu sein wie die anderen», erzählt er. «Danach hatte ich keine Hemmungen mehr, um den Ball zu bitten... ich traute mich, mehr Risiken einzugehen und dadurch wurde ich ein besserer Spieler.»

Die Freundschaft mit Jordan half ihm, mehr Selbstvertrauen zu haben © Liverpool FC

Doch bevor er seine Stimme in der Mannschaft fand, musste Trent seinen Platz sichern – es erforderte Monate harter Arbeit, bis er sich seine Position als Aussenrechtsverteidiger zu eigen machte. «Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Manager mir am Anfang der Saison [2017/2018] sehr viel in der Defensive zutraute», erklärt er. «Ich war kein fixer Spieler, ich wechselte mit Joe Gomez ab. In den grossen und schwierigen Spielen liess er immer Joe spielen. Ich fühlte also, dass ich noch viel Arbeit vor mir hatte, noch viel beweisen musste.”

Und das tat er auch – um dann mit genug Überzeugung von Klopp in die 11 für das Champions-League-Finale 2018 genannt zu werden – und somit der jüngste Spieler zu sein, der je für Liverpool auf dem Feld stand. Auch wenn in diesem Jahr die Roten den Sieg nicht holten, wartete im folgenden Jahr die Champions-League-Trophäe auf sie – ein Jahr, in dem Trent zu einem der spannendsten Fussballtalente aufsteigen würde.

Die Saison des Durchbruchs

Im September 2018 sicherte Trent beim 3:0 Sieg in Southampton seinen ersten Assist der Saison – den ersten von 12. Mit dieser Errungenschaft beendete Trent seine Saison als derjenige Verteidiger, der die meisten Premier-League-Torvorlagen zustande brachte, als je zuvor. Was ihm schliesslich einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde einbrachte.

Trent und Virgil van Dijk feiern den Sieg über Chelsea im Sept. 2019 © Liverpool FC

Das umwerfende Spektrum an Pässen brachte dem lebenslangen Red-Fan den Ruf ein, einer der besten Aussenverteidiger der Welt zu sein, aber ein Spiel im Besonderen lenkte die Aufmerksamkeit des breiten Publikums auf ihn: Die zweite Halbzeit des Champions League Halbfinals, Liverpool gegen Barcelona. Bei einem Spielstand von 3:3 nimmt Trent einen offenen Corner indem er sich zuerst vom Ball entfernt und als er sah, dass es eine Öffnung in der Defensive von Barcelona gab, spielte er mit voller Geschwindigkeit (und viel List) den Ball Divock Origi zu, der dann das Goal schoss.

Und somit schaffte es Liverpool ins Final – wo Trent seinem Lieblingsteam seit Kindheit zum Sieg gegen die Tottenham Hotspurs verhalf und zum jüngsten Spieler wurde, der jemals in zwei aufeinanderfolgenden Champions-League-Finale dabei war. «Da wurde für alle ein Traum war», sagt Trent in Erinnerung an diesen glorreichen Abend in Madrid. «Es geht um die ganze Erfahrung, nicht nur ums Spiel, es geht um alles drum herum.»

Ist das also der stolzeste Moment seiner bisherigen Karriere? «Ich würde sagen der glücklichste, definitiv der glücklichste Moment», folgert er. «Für mich war mein Debüt mein stolzester Moment. Denn auch wenn ich immer davon träumte Trophäen und die Champions League zu gewinnen, muss man zuerst einmal sein Debüt schaffen. Ich wusste, dass wenn ich mal das Spiel gespielt habe, dann bin ich ein Liverpool Spieler. Und das kann mir niemand mehr wegnehmen.»

Das Bedürfnis zu gewinnen

2019 wurde Trent für den Ballon d’Or nominiert – im gleichen Jahr wurde auf einem Reihenhaus in der Nähe von Anfield ein dreistöckiges Wandbild von ihm gemalt, in Erinnerung an den einheimischen Helden und die spektakuläre Saison seines Teams.

Das Wandbild macht auf eine Initiative für eine Gassenküche aufmerksam © The Anfield Wrap

Aber von all den jungen Buben aus Liverpool, die wie Trent den Traum hatten, für ihren geliebten Club zu spielen, was setzte Trent von den anderen ab? Abgesehen von seinem offensichtlichen Naturtalent. «Ich glaube, mein Ehrgeiz», sagt er. «Ich habe einfach jeden Tag trainiert und alles gegeben, damit ich eines Tages die Person, gegen die ich spielen wollte, schlagen werde. Und so wurde ich immer besser.

Dieser angeborene – und stetige – Wille zu gewinnen, rühre, so Trent, von den vielen Jahren in denen er mit seinen Brüdern Fussball spielte. «Diese Wettbewerbsfähigkeit habe ich wegen meiner Brüder», sagt er. Der Konkurrenzkampf zwischen uns drei war beängstigend, es gab Tränen, es gab Kämpfe, es gab alles, was man sich vorstellen kann, nur um zu gewinnen.

Und dieser Charakterzug kommt ihm heute noch zugute, in seinem Bestreben, der beste Spieler zu werden, den er sein kann – in jeglicher Hinsicht. «Ich versuche, im Training in jeglicher Hinsicht kompetitiv zu sein: Bei Passübungen versuche ich, denjenigen herauszufordern, der zuerst einen Fehler macht, der die wenigsten Tore schiesst, natürlich [mit] mir und Robbo [Kollege und offensiver Aussenverteidiger Andrew Robertson], der die meisten Assists bekommt. Das macht mich einfach zu einem so besseren Spieler, weil ich mich so sehr auf den Sieg konzentriere, dass ich alles gebe, was ich habe.»

Alles ist möglich

Vielleicht ist es Trents Konkurrenzfähigkeit – nicht nur anderen, sondern auch sich selbst gegenüber – die ihn mit solcher Kraft nach vorne treibt, dass er nur selten innehält, um zu sehen, was er bis jetzt alles erreicht hat. «Ich habe das Gefühl, dass noch so viel besser sein könnte, es gibt noch so viel, das ich erreichen will. Es ist schwierig für mich, eine Pause zu machen und zu entspannen», sagt er.