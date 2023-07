Nico Hojac: «Erfolg ist nicht nur, auf dem Gipfel zu stehen»

Nicolas Hojac: Ich denke an einen schönen, ästhetischen Berg, aber auch an einen heiligen Berg – der Name bezieht sich auf die hinduistische Gottheit Shiva. Ich denke natürlich auch an die Südwand, die immer noch auf eine Erstbegehung wartet. Für mich ist diese Wand das perfekte Ziel, aber ich muss natürlich damit rechnen, dass mir andere zuvorkommen. Ich würde es ihnen von Herzen gönnen. Aber natürlich würde es mich auch ein wenig wurmen.