Für Kletterer Giuliano Cameroni sind Boulder Kunstwerke

Giuliano Cameroni sieht Felsen anders als andere Menschen. Für ihn sind Granitboulder ein Spielplatz, ein Puzzle. Für ihn sind siee Kunstwerke.

Wie viele andere Kletterer, bereitete sich der Schweizer im Fitnessstudio auf die härtesten Boulder-Routen zu Hause und auf der ganzen Welt vor und trainierte sich dort Muskeln an. Doch ein Treffen mit einem anderen Kletterer, Charles Albert, vor einigen Jahren veränderte seine Sicht darauf, wie er eine neue Route anzugehen hatte.

Schau dir hier Giuliano zusammen mit Petra Klingler beim Training an:

Get fit for... Climbing

Geh Klettern, nicht ins Fitnessstudio

"Ich wusste, dass die Verbindung mit dem Fels sehr wichtig ist. Aber jeder geht ins Gym und trainiert, also dacht ich, ich müsse das auch tun", erinnert er sich. "Ich fing damit an, als ich noch sehr jung war und die Ergebnisse waren nie grossartig. So hätte ich nie einen grossen Schritt nach vorne gemacht."

"Er (Charles - Anm. d. Red.) sagte zu mir: ‘Alter, Training ist sch***! Geh einfach an den Felsen und gib dein Bestes.‘ Ich wohnte für zwei Monate bei ihm und versuchte es, weil ich neugierig war. Ich dachte mir: ‘Diese Art zu Klettern funktioniert.‘ Ich musste mich nur pushen und Motivation und Selbstvertrauen haben, dass ich die beste Version meiner selbst durch das Klettern werden könnte."

Cameroni trieb es nicht so weit wie Albert, der barfuss kletterte. Aber seine neu-gefundene Philosophie sorgte für einen rapiden Fortschritt in seiner Karriere. Er meditiert gerne, um seinen Körper und Geist vorzubereiten und ist, auch wenn er gerade nicht klettert, gerne in der Natur, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer.

"Ich liebe die Energie des Waldes", sagt er. "Draussen zu sein, gibt mir sehr viel Kraft. Die Welt ist so perfekt, die Natur ist perfekt. Ich kann wirklich ihre Schönheit sehen und geniesse es, dort zu sein. Ich verbringe dort so viel Zeit wie möglich."

Draussen zu sein, gibt mir sehr viel Kraft. Giuliano Cameroni

Ruhiger Geist und trockene Finger: Cameroni gönnt sich eine Pause. © Stefan Kuerzi/Red Bull Content Pool

Ist Klettern Kunst oder Sport?

Obwohl Giuliano ein technischer Kletterer, der eher weniger mit seiner Kraft arbeitet, ist, braucht auch er für bestimmte Routen Training. Doch seine Philosophie ist es, den Felsen vor ihm zu verstehen und auf die Kraft seiner Finger zu setzen.

"Dort draussen in der Natur versuche ich, den Fels zu verstehen. Ich suche die enge Verbindung zu ihm," sagt er. "Andere gehen nur ins Gym und trainieren und haben viel mehr Kraft als ich, können aber trotzdem nicht die gleichen Routen klettern, weil ihnen die Connection fehlt."

"Die Kraft, die aus der Verbindung mit dem Fels kommt ist, was ich zum Klettern brauche. Ich habe die Kraft, die ich brauche. Ein grosser Bizeps wäre für mich nutzlos. Der Felsen ist wie Eislaufen, eine Kunstform. Ich sehe Felsen anders als andere.

Cameroni ist eins mit den Bouldern, die er klettert. © Stefan Kuerzi/Red Bull Content Pool Die Kraft aus der Verbindung zum Felsen ist, was ich zum Klettern brauche. Giuliano Cameroni

"Auf jeden Felsen kommst du irgendwie rauf, aber die Challenge ist, den härtesten, glattesten Teil mit den wenigsten Griffen zu finden. Es geht immer um deine Hände und Füsse, deine Kontaktpunkte zum Felsen. Wenn du dich auf deine Finger verlässt und genau weisst, wie du dich positionieren musst und dich am Felsen bewegst, wie du den Felsen verstehst.

"Sobald ich einen Felsen sehe, weiss ich, welchen Weg ich klettern werde und wie ich es anstelle. Es ist wie bei einem Basketballspieler, der den Ball jederzeit versenken kann, weil die Bewegungen so in ihm drin sind. Bei mir ist es das Gleiche mit Klettern."

Giuliano Cameroni © Armin Walcher/Red Bull Content Pool

Die Boulder in seiner Heimat, dem schweizerischen Tessin, sind - so sagt er - die besten der Welt. Und das, obwohl er gerade im Himalaya an einem Projekt arbeitet.

Geboren um zu Bouldern

Und sein Ansatz zahlt sich aus, wie man in der Episode Reel Rock – Born Among Boulders sieht, die seine Geschichte erzählt, seit er als schon als Baby von seinen Eltern mit zum Klettern genommen wurde.

Er behauptet gerne, er sei schon an Felsen gehangen, bevor er krabbeln konnte. Die erste 8a kletterte er im zarten Altern von 10.

Doch es gibt einen Boulder, mit dem Namen "Off the Wagon", der ihn seit sechs Jahren verfolgt. So sehr er es auch versucht - und er schätzt, es waren bereits über 100 mal - nach oben hat er es noch nie geschafft.

Während seine Idole wie Dave Graham und Chris Sharma ebenso scheiterten, gab Cameroni niemals auf. Und - Spoiler Alert! - letztendlich schaffte er den Fels vor laufenden Kameras.

"Es war nicht geplant, es für den Film zu schaffen", gibt er zu. "Ich dachte, für den Film würde ich andere Sachen machen, da ich diese Route ja schon sechs Jahre lang versucht habe. Aber das war das Tüpfelchen auf dem i. Richtig cool!

"Meiner Meinung ist das der beste Boulder der Welt. Er ist nahe der Perfektion. Es ist wirklich fast so, als wäre jemand von oben heruntergekommen und hätte ihn dort hingemeisselt. Es ist einfach wunderschöne Natur, weil die Wand genau 45 Grad Neigung hat und mitten in einem Feld steht. Es ist wie ein Gemälde von Picasso."