Tubeless-Reifen: die optimale Wartung

Je nach Häufigkeit der Ausfahrten empfiehlt es sich also, das Volumen des Dichtmittels im Reifen alle zwei bis sechs Monate zu prüfen. Wichtige Hinweise liefert auch das Etikett des Dichtmittels. Manche Hersteller geben an, wie häufig die Dichtmilch zu wechseln ist. Eine grobe Richtlinie besagt: Wenn der Reifen einen Druck von 4 Bar über 24 Stunden hält, ist die Dichtmilch noch gut. Andernfalls wird es Zeit, die Flüssigkeit zu erneuern. Ausserdem ist es sinnvoll, auf feuchte Stellen seitlich am Reifen zu achten. Ist die Felge beschädigt, kann Flüssigkeit austreten. In dem Fall ist wahrscheinlich leider ein Felgenwechsel nötig.

