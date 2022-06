Turtles: Shredder's Revenge bietet Koop, Pixel-Art und den Wu-Tang Clan

Die Teenage Mutant Ninja Turtles (bzw. Hero Turtles für die alten Europa-Hasen unter uns) sind seit den 80ern ein fester Bestandteil der Pop-Kultur. Was als Comic startete, fand seinen Weg schnell auf die TV-Schirme, Kinoleinwände und Spielekonsolen. Besonders als das Franchise noch frisch war, brach eine wahre Turtle-Mania aus.

Doch selbst in der aktuellen Zeit sind die vier Schildkröten-Brüder nicht tot zu kriegen. Neue Serien und frisches Merchandise werden nach wie vor produziert und sorgen dafür, dass auch die aktuelle Generation in den Genuss von Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo kommen.

Die Sprites der Turtles sind extrem ausdrucksstark © DotEmu

DotEmu haben nun das von Tribute Game entwickelte Teenage Mutang Ninja Turtles: Shredder’s Revenge veröffentlicht. Was auf den ersten Blick aussieht, als sei es ein direkter Nachfolger zum Super Nintendo- und Arcade-Hit Turtles in Time, ist wesentlich mehr. Selten erlebt man ein Game, was so voller Nostalgie und Verständnis dafür steckt, was es bedeutet das Gefühl einer kompletten Epoche zu kanalisieren. Egal ob es dabei um Gameplay, Look oder Musik geht.

Alle Infos auf einen Blick Genre Beat ‘em Up Release 16.06.2022

Jeder kennt die Hero Turtles

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ist mehr als nur eine Hommage an die Spiele früher Zeit. Es ist eine komplette Liebeserklärung an alles was das Franchise, und das Beat ‘em Up-Genre in den 90er ausgemacht hat. Es wirkt nicht wie ein Titel, welcher diesen Stil adaptiert. Viel mehr könnte man meinen, dass es sich hier um ein Projekt aus den Zeiten von Arcade-Games und Super Nintendo-Prüglern handelt, welches nun - nach einem optischen Neuanstrich - auf modernen Plattformen veröffentlicht wird.

Die Liebe zum Detail ist enorm. Selbst wenn man nicht zu der erwähnten Ära gross geworden ist, und keinerlei Bezug den Turtles hat, ist es nicht schwer zu sehen wie sehr Tribute Games sich in Sachen Präsentation und Gameplay ins Zeug gelegt haben. Es beginnt bei den komplett durchgestylten Menüs und Interfaces und endet bei einer fast unendlich grossen Anzahl von charmanten Animationen und optischen Spielereien, welche für ein grossartiges Spielerlebnis sorgen.

Solltet ihr allerdings jemand sein, der sich noch an die Turtles-Serie - oder die entsprechenden Spiele - der 80er- und 90er-Jahre erinnert, werdet ihr hier in einem Meer aus Nostalgie versinken. Bereits der Opening-Film mit einer modernisierten Version des Cartoon-Intro-Songs holt TMNT-Veteranen sofort ab. Zusätzlich ist Shredder’s Revenge gespickt mit Easter Eggs und kleinen Goodies, über die sich Fans freuen können. So ist die zweite Stage des Spiels, welche den Namen “Big Apple, 3PM” trägt, eine eindeutige Anspielung an das erste Level des ikonischen Beat ‘em Ups Turtles in Time: Hier trägt sie den Namen “Big Apple, 3AM”.

Mit Raketenbrettern durch die Straßen von NYC: Die Turtles legen los © DotEmu

Auch die Bonus-Stages aus Turtles in Time sind im Geiste zurück. Hier seid ihr damals mit Surfboards durch die Kanalisation gebrettert, oder auf Hoverboards in der futuristischen Welt des Jahres 2020 unterwegs. Shredder’s Revenge bietet ähnliche Level. In Episode 3 seid ihr auf motorisierten Skateboards auf den Strassen von New York unterwegs, und jagt die Schurken Beebop und Rocksteady.

Auch Vladik Scholz ist im Red Bull-Video "Coastal Business" in den Strassen von NYC unterwegs. Er muss sein Skateboard aber noch klassisch per Pushing anschieben.

4 Min Coastal Business – Vladik Scholz in NYC Zwei Skater, zwei Städte, eine Mission: Hier ist Vladiks Full Part aus den Straßen von New York.

Da fliegt dir doch das Blech weg

Ein unerwartetes Highlight von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ist der Soundtrack. Bereits das Theme im Hauptmenü ist ein echter Chiptune-Banger. Aber auch die Songs der unterschiedlichen Stages sorgen dafür, dass man kräftig mit dem Kopf wippen möchte. Manche von ihnen gehen einen Schritt über das, was damals möglich war und fügen den Tracks auch gesungene Passagen hinzu. Und auch hier fühlt man sich so, als wären es Lieder, die man genau auf diese Weise am Samstagmorgen als ein Cartoon-Intro hätte hören können.

Für den OST von Shredder’s Revenge gab es auch eine unerwartete Collaboration: Ein Song des Spiels wurde von Ghostface Killer und Raekwon The Chief produziert. Beide sind Mitglieder der Hip Hop-Gruppe Wu-Tang Clan. Und es passt wie die Faust auf’s Auge. Die Teenage Mutant Ninja Turtles sind aufgrund des Schauplatzes der Comics, Serien und Filme eng mit New York City verbunden; der Heimat des Wu-Tang Clans. Auch vom Zeitgeist her sind die Turtles und der Wu-Tang Clan stark kompatibel.

GZA, einer der Gründer des Wu-Tang Clans, kann mittlerweile in der Red Bull-Serie “Liquid Science” dabei begleitet werden, wie er sich mit Wissenschaftlern und Ingenieuren darüber unterhält, wie Wissenschaft unsere Zukunft gestalten kann..

1 Min Liquid Science GZA, leader of the hip-hop group Wu-Tang Clan, explores the world of science and imagination.

Ein ultra-heisses Team

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge stützt sich auf das, was das Beat ‘em Up-Genre ausmacht: Schnelle Action mit unterschiedlichen Gegner-Typen und kniffligen Boss-Kämpfen. Aber vor allem auch auf den Punkt, der vor allem damals viel zum Erfolg der Sidescroller beigetragen hat: Koop-Gameplay. Bis zu sechs Spieler können sich zusammentun und in der Rolle der Turtles, Reporterin April O’Neil und Grossmeister Splinter gegen Angst und Schrecken zieh’n. Das ist sowohl lokal, als auch online Möglich. Dabei können PC- und Xbox-Spieler auch Crossplay nutzen. Auf diesen Plattformen ist Shredder’s Revenge aktuell auch Teil des Xbox Game Pass.

Besser im Team: Shredder's Revenge bietet top Koop-Action © DotEmu

Für jeden, der mit den Turtles aufgewachsen ist oder auch nur einen Hauch von Interesse an Beat ‘em Ups hat, ist Shredder’s Revenge ein absolutes Muss. Es gibt wenig Videospiele, die wie solche modernisierten Zeitkapseln wirken. Der Titel macht alles richtig und schafft es auch dieses, sehr old-schoolige, Genre einer neuen Spielerschaft schmackhaft zu machen. Gebt dem Game also auch eine Chance, wenn ihr keine Nostalgie für das Gameplay oder die Ninja-Schildkröten verspürt. Gerade im Multiplayer geht es richtig ab.