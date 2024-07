Die Highlights am Wochenende: Cliffdiving in Nordirland und WRC in Lettland

Auch an diesem Wochenenede erwarten euch wieder einige spannende Events aus der Welt von Red Bull. Die besten Cliff Diver:innen der Welt springen von der malerischen Causeway Coast in Nordirland , während die Rallye-Weltmeisterschaft WRC in Lettland Halt macht.

Hier findest du jedes Wochenende die Highlights auf Red Bull TV .

01 Die Highlights vom 19. bis 22. Juli

Red Bull Cliff Diving World Series: Causeway Coast

Red Bull Cliff Diving World Series 2024 © Red Bull

Akrobatische Sprünge aus über 20 Metern Höhe ins kalte Nass stehen bei der Red Bull Cliff Diving World Series im Mittelpunkt. Die Meisterschaft gastiert an diesem Wochenende an der malerischen Causeway Coast in Nordirland, dem ersten von zwei brandneuen Schauplätzen im Kalender 2024.

Bei der Veranstaltung gibt es drei verschiedene Startplätze für die Cliff Diver, einer spektakulärer als der andere. Freut euch auf beeindruckende Sprünge und eine zerklüftete Landschaft, die Fans der TV-Serie Game of Thrones bekannt sein dürfte, immerhin diente die Causeway Coast als Drehort.

Das Event gibt es am 20. Juli ab 18:30 Uhr natürlich LIVE auf Red Bull TV.

Red Bull Cliff Diving - Causeway Coast Die wilden Gewässer und steilen Klippen des brandneuen Stopps an der Causeway Coast stellen die Diver vor Herausforderungen.

FIA World Rally Championship in Lettland

Kalle Rovanperä bei der Rallye Liepaja in Lettland 2017. © @World/Red Bull Content Pool

Die Rallye-Weltmeisterschaft FIA World Rally Championship gastiert am Wochenende zum achten Meisterschaftslauf in Lettland, das erstmals aus Austragungsort für die Offroad-Meisterschaft dient.

Die Rallye Lettland bietet rasend schnelle Schotterstraßen, die den Fahrern absolut alles abverlangen. Kein Wunder also, dass sie als eine der härtesten Rallies in Europa gilt.

Der zweimalige Weltmeister Kalle Rovanperä kann nach seinem Sieg bei der Rallye Polen ( hier gibt's die Highlights ) auf die Top-5 aufschließen und sich so in eine aussichtsreiche Position für die letzten fünf Saisonläufe bringen.

Ob ihm das gelingt, erfahrt ihr am Wochenende auf Red Bull TV. Hier gibt's jeweils ab 21 Uhr die Highlights vom Freitag, Samstag und Sonntag.

Highlights vom Sonntag – Rallye Lettland Sieh dir die Höhepunkte der Etappe der Rallye Lettland am Sonntag an, dem achten Stopp der FIA WRC 2024.

02 Die Highlights vom 12. bis 14. Juli

Goodwood Festival of Speed

20 JAHRE RED BULL RACING © Red Bull Racing

Das Goodwood Festival of Speed ist endlich zurück. Wer Benzin im Blut hat oder einfach nur für den Motorsport auf zwei oder vier Rädern brennt, kommt an diesem Wochenende im britischen Chichester voll auf seine Kosten.

Freut euch auf Rennwagen, Motorräder und viele weitere Boliden, die den berühmten Hillclimb in Angriff nehmen. In diesem Jahr gibt es zudem eine Überraschung:

Max Verstappen und Sergio Perez werden in Goodwood an den Feierlichkeiten des 20-jährigen Jubiläums von Red Bull Racing teilnehmen.

Bereits am 12. Juli ab 11:00 Uhr stellt Red Bull Racing zudem das neue Hypercar RB17 vor. Eine Auswahl der bisherigen Red Bulls F1-Autos seit Bestehen des Teams wird ebenfalls ausgestellt sein.

Goodwood FOS - Freitag Sei einer der Ersten, der das RB17 Hypercar von Red Bull Racing beim Goodwood FOS sehen darf.

WorldSBK UK Round in Donington

Toprak Razgatlıoğlu © Matteo Cavadini

Die Superbike-Weltmeisterschaft macht an diesem Wochenende im englischen Donington Park Halt. Freut euch auf straßenzugelassene, vollverkleidete Sportmotorräder der 1.000-ccm-Klase mit brachialer Leistung und ein Spektakel, das seinesgleichen sucht.

Kann der WM-Führende Toprak Razgatlioglu nach drei Siegen beim Lauf in der Emilia-Romagna seinen Vorsprung auch in England weiter ausbauen? Und welche Rolle wird das berüchtigte britische Wetter dabei spielen?

Das erfahrt ihr an diesem Wochenende live auf Red Bull TV.

03 Die Highlights vom 05. Juli bis 07. Juli

MotoGP™: Großer Preis von Deutschland

Red Bull Rennzirkus Header © Red Bull

Der altehrwürdige Sachsenring zählt zu den ältesten Rennstrecken Deutschlands und lockt Jahr für Jahr über 200.000 Zuschauer:innen an die Piste. An diesem Wochenende steht der Große Preis von Deutschland auf dem Programm.

Freut euch auf Motorrad-Rennaction der Extraklasse auf der sächsischen Berg- und Talbahn und ein Rahmenprogramm, das es in sich hat: Wir spannen die Zelte des Red Bull Rennzirkus auf. Auf dem Programm stehen Interviews und Signing Sessions mit den Top-Fahrern, spektakuläre Stuntshows und vieles mehr. Auch Lokalmatador Stefan Bradl wird vor Ort sein.

Qualifying, Sprint und Rennen verfolgt ihr natürlich live auf Red Bull TV. Los geht es am 06. Juli ab 10:40 Uhr mit den Vorberichten, die Rennen der Moto 3, Moto 2 und MotoGP steigen am 07. Juli ab 10:20 Uhr.

Drift Masters in Finnland

Red Bull Drift Brothers Elias und Johannes Hountondji in Action © Christian Stadler/Red Bull Content Pool

Fans von qualmenden Reifen und abgeriebenem Gummi blicken an diesem Wochenende nach Finnland, denn die Drift Masters European Championship (DMEC) macht für den dritten Stopp im Huvivaltio PowerPark Halt.

Nach einer extrem anspruchsvollen letzten Saison geht es auch diesmal wieder heiß her. In diesem Sport geht es tatsächlich nur um Punkte. Bei der DMEC gibt es drei Judges, die jeden Lauf nach vier Kriterien bewerten: Geschwindigkeit, Winkel, Linie und Stil. Wer diesmal wohl am besten abschneidet?

Das erfahrt ihr natürlich live auf Red Bull TV. Am 06. Juli um 11:45 Uhr geht es los mit den 32 besten Fahrer:innen, ab 15:50 Uhr sind dann die Top 16 dran.

Drifting Top 16 – Finnland (DMEC) Sieh dir die Top 16 Fahrer:innen beim 3. Stopp der Drift Masters 2024 im Huvivaltio PowerPark, Finnland an.

Red Bull Batalla Columbia National Final

Die besten Freestyle-MCs aus Kolumbien treffen sich am 06. Juli zu einem Battle, der es in sich hat: Das Red Bull Batalla Columbia National Final steht an. Wer hat die besten Rhymes und krönt sich zum National Champion 2024?

Red Bull Batalla National Final Colombia Colombia's best freestylers battle to determine who represents their country at the Red Bull Batalla Final.

Red Bull BC One Cypher Japan

Alicia at Red Bull BC One 2024 Cypher Holland © Juvat Westendorp/Red Bull Content Pool

Gebattlet wird an diesem Wochenende nicht nur in Kolumbien, sondern auch in Japan. Allerdings nicht mit Worten, sondern mit coolen Moves und freshen Schritten. Jepp, der 1-on-1-Breaking-Battle Red Bull BC One für B-Boys und B-Girls ist zurück.

Freut euch bei Red Bull BC One Cypher Japan auf ein Event der Extraklasse. Wer krönt sich zum nationalen Champion und sichert sich damit sein Ticket für das große World Final am 07. Dezember im brasilianischen Rio de Janeiro?

Das erfahrt ihr am 07. Juli ab 08:45 Uhr MESZ live auf Red Bull TV!

Red Bull BC One Cypher Japan 2024 – Livestream The 1-on-1 breaking battle tournament determines the best dancer in Japan.

04 Die Highlights vom 28. Juni bis 30. Juni

Orlen 80. Rallye Polen

Ott Tänak und Martin Järveoja in Estland. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Zum 80. Mal starten die Piloten der Rallye-Weltmeisterschaft in Polen. Die 80. Orlen Rallye Polen verspricht spannende Renn-Action auf den schnellen Schotterstraßen in Osteuropa. Nachdem Ott Tänak den sechsten Lauf in Italien gewinnen konnte (hier noch einmal in der Replay verfügbar) , konnte der Este in der Meisterschaft zum führenden Thierry Neuville aufschließen.

Der 7. Stopp der FIA World Rally Championship verspricht jede Menge Spannung, während die traditionsreiche Rally Poland zum 80. Jubiläum ein ganz besonderes Spektakel auffahren dürfte. Freut euch bei Red Bull TV auf die Highlights vom Freitag, Samstag und Sonntag.

Highlights vom Freitag – Rallye Polen Sieh dir die Highlights vom Freitag der Rallye Polen an, dem siebten Stopp der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2024.

Red Bull Rookies Cup in Assen

David Alonso gewann den Red Bull Rookies Cup 2021. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Die MotoGP Rookies des Red Bull Rookies Cup starten am kommenden Wochenende in den Niederlanden auf dem legendären TT Assen. Bis zu 110.000 Zuschauer:innen finden auf den Rängen des traditionsreichen Kurses Platz, der eine Länge von 4.542 km aufweist.

Wer die kommenden Stars der MotoGP live erleben oder einfach den Motorrad-Rennsport zelebrieren möchte, kommt beim Red Bull Rookies Cup in Assen voll auf seine Kosten. Red Bull TV zeigt das erste Rennen am Samstag ab 16:50 Uhr und das zweite Rennen am Sonntag ab 15:20 Uhr.

Red Bull MotoGP™ Rookies Cup: Assen Race 7 Watch the first of the races at TT Circuit Assen, a racetrack known as 'The Cathedral' of motorcycling.

Red Bull Cliff Diving World Series in Italien

Die mehrfache Siegerin Rhiannan Iffland will ganz nach oben. © Predrag Vučković

Malerische Klippen vor einem azurblauen Meer erwartet die Teilnehmenden im italienischen Polignano a Mare. Hier trifft sich die Elite am kommenden Wochenende zum dritten Stopp der Red Bull Cliff Diving World Series .

Übrigens: In Polignano a Mare wurden die meisten 10er Wertungen in der Geschichte der World Series vergeben. Das Event verspricht also einige spektakuläre Sprünge. Die könnt ihr natürlich auf Red Bull TV sehen: Am Sonntag, den 30. Juni 2024, zeigen wir sowohl das Finale der Damen (ab 17:35 Uhr MESZ) als auch das Finale der Herren (ab 18:20 Uhr MESZ).

Red Bull Cliff Diving - Polignano a Mare Die Heimat des Cliff Divings heißt die besten Diver der Welt beim dritten Stopp der Saison willkommen.

ÖKK Bike Revolution in Davos

ÖKK Bike Revolution © Red Bull

Cross-Country Mountainbiking auf höchstem Niveau erwartet euch bei der ÖKK Bike Revolution , die am kommenden Woche in Davos Halt macht. Das Loipennetz in Davos Klosters umfasst über 700 km und bietet Elitefahrer:innen die ultimative Spielwiese, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Davos gilt als eine der attraktivsten Bike-Destinationen in den Alpen, das Event verspicht also jede Menge Spannung. Am 30. Juni ab 12:15 Uhr zeigt Red Bull TV zunächst das Elite-Rennen der Damen und im Anschluss dann das Event der Herren.

Eliterennen der Damen 2024 XCO - Davos Das Loipennetz in Davos ist über 700 km lang und bietet Elitefahrern den ultimativen Cross-Country-Spielplatz.

05 Die Highlights vom 21. Juni bis 23. Juni

Red Bull Soapbox Race London

Ready, Set, Go heißt es am 22. Juni um 19:00 Uhr CEST in London, denn in der Hauptstadt Englands treffen sich allerlei verrückte Vögel zum Seifenkistenrennen .

Das Red Bull Soapbox Race London lockt allerlei waghalsige Fahrer:innen an, die in ihren selbst zusammengeschusterten Seifenkisten den engen Parcours meistern wollen. Wer wird gewinnen? Der goldene Ritter mit seiner Rakete oder doch ganz jemand anderes?

Red Bull Soapbox Race: Livestream – London Red Bull Soapbox Race is back! Watch homemade soapbox racecars go hurtling down obstacle-filled courses.

Wir haben keine Ahnung. Was wir aber wissen: Es wird verrückt, lustig und ziemlich schnell. Bitte anschnallen, die Seifenkisten kommen! Seid dabei, live auf Red Bull TV .

Formel 1 und Fußball-EM

Der 3. Sieg beim GP von Kanada war für Max besonders zufriedenstellend. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nicht live auf Red Bull TV zu sehen, aber ebenfalls spannend: Die Formel 1 startet am Wochenende zum Großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Max Verstappen hat nach seinem Sieg in Kanada Aufwind, kann er auch in der Hitze Spaniens erneut triumpfieren?

Natürlich geht es auch in der Fußball-Europameisterschaft am Wochenende weiterhin heiß her. Der 2. und 3. Spieltag der Gruppenphase sind in vollem Gange. Wer sichert sich vielleicht schon vorzeitig den Einzug in die KO-Phase? Die wichtigsten EM-Spiele vom Wochenende:

Gruppe D: Niederlande gegen Frankreich (21. Juni, 21:00 Uhr)

Guppe F: Türkei gegen Portugal (22. Juni, 18:00 Uhr)

Gruppe A: Schweiz gegen Deutschland (23. Juni 21:00 Uhr)

Red Bull Vogelfrei 2024

Red Bull Vogelfrei Header Image © Red Bull

Besitzer kultiger Simson-Mopeds wie Schwalbe, Spatz, Star, Sperber oder Habicht treffen sich am 22. Juni am legendären Sachsenring, um mit Red Bull Vogelfrei ein einzigartiges Event zu bestreiten.

Unter den Augen von MotoGP-Ass Stefan Bradl gilt es, auf einem 50 Kilometer langen Rundkurs mit Kreativität, Geschicklichkeit und Kraft zu glänzen. Am Ende gilt es, sechs Wertungsprüfungen auf der Strecke zu meistern.

06 Das läuft vom 14. Juni bis 16. Juni 2024

Crankworx in Innsbruck

Eingebettet im Herzen von Tirol ist die Stadt Innsbruck an allen Seiten von Bergen umgeben - perfekt, um zu biken und zu wandern. Der Bike-Park Muttereralmpark wird jedes Jahr für das Crankworx-Festival modifiziert. Der dritte Stopp der Serie findet von 14. Juni bis 16. Juni in Innsbruck statt und es wird das achte und letzte Crankworx-Event an diesem Ort sein.

Szymon Godziek at Crankworx Innsbruck © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Du willst live dabei sein? Dann check hier den Zeitplan:

Du willst dich noch tiefer rein lesen und genau wissen, was dich bei Crankworx in Innsbruck erwartet? Dann klicke HIER .

Drift Masters European Championship Irland

Der Mondello Park heizt auf, wenn die Drift Masters in der irischen Hauptstadt des Driftsports zur zweiten Runde des Kalenders 2024 ankommen. Erlebe quergestellte Kämpfe und Reifenqualm-Chaos auf der Strecke, auf der Legenden entstehen.

Duane McKeever vs. Conor Shanahan in der Drift Masters Europameisterschaft. © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Die Top 32 zeigt Red Bull TV am Sonntag HIER live um 12:15 Uhr, die Top 16 treten ab 16:20 Uhr gegeneinander an - sei live dabei .

07 Das läuft vom 7. Juni bis 9. Juni 2024

Red Bull Cliff Diving in Boston

Hier muss alles perfekt aufeinander abgestimmt sein: Jede Drehung, jeder Salto, jede noch so kleine Bewegung. Erlebe, wie diese furchtlosen Athlet:innen atemberaubende Dives vollführen.

Wenn du mehr zum perfekten Einstieg wissen willst, dann check mal diese Story . Darin erklären Profis, welche Präzision und Technik nötig sind, um das Wasser optimal zu durchdringen und die maximale Punktzahl zu erreichen.

Sprung zwischen gläsernen Riesen: James Lichtenstein © Romina Amato / Red Bull Content Pool

08 Das läuft vom 30. Mai bis 2. Juni 2024

Tauche selbst ein und erlebe hier live , wenn sich die mutigen Diver in Boston die Plattform hinter stürzen. Übrigens: Der höchste Schwierigkeitsgrad eines Sprungs bei der World Series war 6,2, erzielt von Aidan Heslop Boston in 2022!

24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring

Bereits am 30. Mai schallt das Röhren leistungsstarker Motoren durch die Eifel. Denn mit dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring steht DER Klassiker des Langstrecken-Motorsports schlechthin auf dem Programm.

Am Donnerstag (von 13:00 Uhr bis 14:45 Uhr und 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr) und Freitag (13:30 Uhr bis 14:45 Uhr) stehen noch einmal Zeittrainings auf dem Programm, bevor es danach im Top-Qualifying gilt, einen guten Startplatz für das Rennen zu ergattern.

Red Bull Team ABT will beim 24-Stunden-Rennen angreifen. © ABT Sportsline

Der Startschuss fällt dann am Samstag, den 01. Juni 2024 um 16:00 Uhr . Dann kämpfen die Fahrerinnen und Fahrer der verschiedenen Klassen 24 Stunden lang um den Sieg.

Hoffnungen macht sich auch das Red Bull Team ABT, das in diesem Jahr - neben der Zusammenarbeit in der DTM - auch gemeinsam im Langstreckensport startet. Kelvin van der Linde , Jordan Pepper und Marco Mapelli nehmen im Cockpit des 585 PS starken Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Platz. Das Ziel ist es, ganz vorn und um den Sieg mitzufahren. Red Bull Team ABT rechnet sich nach Platz 4 im Qualifying gute Chancen aus. Das Feld ist aber sehr eng zusammen, es verspricht also, spannend zu werden.

Live verfolgen: Das gesamte Rennen inklusive Qualifyings wird auf dem YouTube-Kanal von "ADAC Ravenol 24h Nürburgring" im Livestream zu sehen sein. Hier geht es zum Livestream.

Red Bull Hardline 2024 in Wales

Wird Gee Atherton auch bei Red Bull Hardline Australien dabei sein? © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool

Deutlich matschiger wird es am Wochenende hingegen in Wales. Denn mit Red Bull Hardline 2024 stellen sich die Teilnehmenden einer der härtesten Strecken im Downhill-Mountainbike-Sport. Und das feiert in diesem Jahr ihr 10-jähirges Jubiläum .

Die Fahrer:innen müssen bei Sprüngen, Bouldern, Drops und technischen Herausforderungen einen kühlen Kopf bewahren, während das britische Wetter nicht unbedingt für seine Freundlichkeit bekannt ist.

"Red Bull Hardline ist das schwierigste Mountainbike-Rennen der Welt," verriet Tahnee Seagrave, die im vergangenen Jahr an den Start ging.

Der ultimative MTB-Test für Können und Nerven steigt am 02. Juni 2024 ab 15:20 Uhr deutscher Zeit. Die ganze Action gibt es live über Red Bull TV, in der App und dem Red Bull Bike YouTube-Kanal .

Live - Red Bull Hardline 2024 in Wales Das härteste und fortschrittlichste Downhill-Mountainbike-Rennen der Welt kehrt zum 10. Mal nach Großbritannien zurück.

Steile Hänge, coole Typen: Das Red Bull Erzbergrodeo 2024

Viele Erzbergrodeo Fahrer werden die ersten Anstiege nicht überstehen © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Auch auf zwei Rädern, dafür aber motorisiert, sind die Fahrer:innen der FIM Hard Enduro World Championship unterwegs. Diese treffen sich am Wochenende vom 30. Mai bis 02. Juni 2024 auf dem Erzberg bei Eisenerz in Österreich, um ihr Können beim Red Bull Erzbergrodeo 2024 unter Beweis zu stellen.

Dieses einzigartige Event verlangt den Teilnehmenden absolut alles ab. Bereits seit 1995 kommen 1.500 Teilnehmer zum Erzbergrodeo. Ziel ist es, die zerklüftete Bergwand des Eisernen Riesen, einer aktiven Eisenerzmine, zu erklimmen und als Erster über die Ziellinie zu rasen.

Das Problem an der Sache: Felsen, Wurzeln und nicht selten tiefer Schlamm wollen genau das verhindern. Nur wenigen gelingt es, diesen anspruchsvollen Kurs überhaupt zu bewältigen.

Im vergangenen Jahr entbrannte ein spannender Dreikampf zwischen dem Kanadier Trystan Hart , dem Deutschen Manuel Lettenbichler und dem Briten Billy Bolt .

Mit dem besseren Ausgang für Lettenbichler, der das Erzbergrodeo 2022 und 2023 gewinnen konnte. Auch in diesem Jahr gilt er als Top-Favorit. Das Red Bull Erzbergrodeo 2024 steigt am 02. Juni ab 12:30 Uhr und ist natürlich ebenfalls live bei Red Bull TV zu sehen.

Red Bull Erzbergrodeo Beim härtesten Motorradrennen der Welt kämpfen die Fahrer:innen auf dem steinigen Offroad-Gelände am Erzberg um den Sieg.

MotoGP 2024: Großer Preis von Italien

Am Wochenende gastiert zudem die MotoGP für den siebten Meisterschaftslauf der Saison 2024 auf dem Autodromo Internazionale del Mugello in Italien. Der Große Preis von Italien 2024 steht auf dem Programm.

ServusTV und Red Bull TV zeigen 12 Rennen der Saison 2024 live und in voller Länge. Darunter auch das Rennen in Mugello.

Die MotoGP gastiert in Italien auf dem Mugello Circuit. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Im vergangenen Jahr sicherte sich Lokalmatador Francesco Bagnaia für Ducati den Sieg auf dem 5,245 km langen Kurs nördlich von Florenz. Doch der Spanier Jorge Martin landete nur rund 1 Sekunde dahinter auf Platz 2.

Ein Ergebnis, das wir bereits vom letzten Rennen, dem Großen Preis von Katalonien 2024 , kennen. Dennoch reist Martin als Führender der Fahrerwertung nach Italien und rechnet sich gute Siegchancen aus.

Doch auch Rekordweltmeister Marc Marquez ist nach drei Podestplätzen in Folge on fire und bereit, in der Hitze Italiens erneut anzugreifen. Holt der achtmalige Weltmeister in diesem Jahr seinen vierten Sieg auf dem Kurs, auf dem im Jahr 2020 sogar die Formel 1 gastierte?