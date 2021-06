Für jeden etwas dabei: Töffli-Wissen für Einsteiger

Das Töffli ist ein Kind der Weltwirtschaftskrise. Der erste Rahmen, an den ein Motor angebracht werden konnte – daher der deutsche Name Mofa, kurz für Motor-Fahrrad – stammt aus dem Jahr 1929. Am 1. Januar 1961 führte der Bund das «Motorfahrrad» als neue Kategorie ein. Zugelassen wurde es ab 14 Jahren, prüfungsfrei, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Eine Erfolgsgeschichte: 1970 fuhren bereits mehr als eine halbe Million Zweitakter-Hödis durch die Schweiz. Danach ebbte der Boom ab – Ölkrise und Helmpflicht taten das Ihrige.

In den Sechzigern und Siebzigern hatte Individualität, leisere oder lautere Rebellion einen hohen Stellenwert. In Amerika erschütterte erst der Rock’n’Roll lautstark das Land, in den Siebzigern folgten die Hippies. Gemeinsam war den beiden Epochen, dass die Jugend sich abgrenzen wollte, anders sein als die Generation ihrer Eltern.

Ein Cafe Racer ist ein echtes Renngefährt, ohne Gepäckträger oder sonstigen Schnack, aber in der Regel mit einer durchgehenden Sitzbank. Ebenso gehören der Höcker am Heck, breite Reifen und ein M- oder Stummellenker dazu.

Den Chopper gibt’s nicht nur in der Harley-Version, sondern durchaus auch von Puch, Maxi oder Ciao. Damit der Ride easy wird, braucht es unbedingt eine verlängerte Lenkergabel, oft liebevoll Affenschaukel genannt, und dazu eine Rückenlehne. Ein Vintage-Scheinwerfer vervollständigt den Look.

