Erst Krimi, dann Drama: Was passierte bei den XC-Rennen in Lenzerheide?

Schurter, Flückiger, Braidot und Hathlery kämpfen an der Spitze.

So waren die Bedingungen:

mit vielen Wurzeln, holperigen Wiesen, Sprüngen und Schräghängen. Das erlaubt höchstens auf der Start-Ziel-Gerade etwas Erholung. Konzentrationslücken oder kleinen Schwächen büsst man in Lenzerheide doppelt. Aber das Wetter war wunderschön mit Sonne und angenehmen Temperaturen – nur der Staub machte die Sicht im hinteren Teil des Feldes zu einer Herausforderung.

kann Mountainbike! Die Cross Country-Weltcup-Runde – Lieblingsstrecke vieler Athlet:innen – zeigt sich charakteristisch sehr eigen. Es gibt keine langen, steilen Steigungen und so kaum Raum, grosse Löcher aufzureissen. Stattdessen präsentiert Lenzerheide

So lief das Rennen der Damen

von Beginn des Rennens an die Spitze und nur wenige konnten ihr folgen – Jenny hatte schon das Short Track-Rennen am Freitag überlegen gewonnen. In ihrer unaufgeregten Fahrweise zog sie einfach davon und zeigte in den Wald-Wurzel-Passagen ihre Stärke – die scheinen schwedisches Material zu sein. Jenny ist übrigens Lenzerheide-Spezialistin – sie hat bereits 2016, 2019 und 2021 gewonnen. ABER da wäre ja noch eine Französin...

(sie hatte den Weltcup in Leogang ausgelassen und scheint nun richtig in Form zu kommen) und die

früh Teil des Spitzentrios und wie so oft suchte sie in eindrücklicher Manier in der vorletzten Runde die Enscheidung. Sie fuhr 8 Sekunden in dieser Runde herausfuhr und verteidigte sie bis ins Ziel. Jenny landete auf Rang 2 und Alessandra auf einem grandiosen 3. Platz. Dazu kam noch

Kurz nach dem Rennen hat Loana verkündet, dass sie sowohl das nächste Rennen in Andorra wie auch die beiden Nordamerika-Rennen im Anschluss auslassen wird, um sich zu regenerieren!

4 Schweizerinnen in den ersten 11

ist wohl die einzige, die die Strecke in der Lenzerheide nicht von Herzen liebt (ihr fehlen eben die steilen Anstiege). Aber sie zeigte sich zu Beginn wirklich stark und landete als zweitbeste Schweizerin auf Rang 6.

So lief das Rennen der Herren

Dabei began der Freitag für uns Schweizer so vielversprechend:

Colombo führt die Führungsgruppe in der letzten Runde an.

knacken und endlich seinen 34. Weltcup-Sieg einfahren. Das war sein Ziel – und das zeigte sich schon in der Startrunde. Er fuhr ungewöhnlich angriffig, setzte sich an die Spitze und gab diese zwei Runden lang auch nicht wieder ab. Das angeschlagene Tempo dezimierte die Spitzengruppe aber nicht wie gewünscht. Mathias Flückiger fuhr nach einem bescheidenen Start schnell wieder vor und dazu reihten sich Filipo und Alan Hatherly ein und schliesslich auch der Italiener

An der Spitze waren Schurter und Flückiger die prägenden Figuren. Einmal mehr das Duell der beiden Schweizer: Flückiger, der Stärkere; Schurter, der Schlauere. Die beiden anderen – Hatherly und Braidot – schienen sie dabei fast auszublenden.

Schurter war nach dem Geplänkel am Ende frustriert.