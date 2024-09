UCI Cross-Country Weltmeisterschaft: La Revanche

Ein drohendes Gewitter brachte den Zeitplan der Cross Country-Rennen in Andorra durcheinander. Die Damen mussten bereits am Morgen, die Herren am Mittag an die Startlinie und nicht wie geplant am Nachmittag. So war die Strecke von Pal Arsinal noch staubtrocken und die Regenschirme dienten als Sonnenschutz. Bei den Damen bestimmte den Kampf ums Regenbogentrikot vor allem eine Farbe und bei den Herren triumphierte der Süden.

DAMEN: ORANJE DOUBLE

Am Freitag hatte es bei den Short Track-Rennen eine Überraschung gegeben: Evie Richards zog im Zielsprint noch an Olympiasiegerin Pauline Ferrand-Prévot vorbei. Im XCO zeigte sich die Britin wieder in Top-Form, doch schon in der ersten Runde stürzte sie in der Staubwolke des Rock Gardens.

Puck Pieterse © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Besondere MTB-Frustration brodelte in Puck Pieterse. Die junge Niederländerin war zwar der Straßen-Nachwuchsstar bei der Tour de France Femmes, doch in Paris landete sie mit Platten auf dem undankbaren vierten Rang und die Platzierung wiederholte sich im Short Track. Sie war also auf Revanche getrimmt und setzte das vom Start ab um. Gefolgt von der Südafrikanerin Candice Lill ging sie in Führung und das Duo setzte sich ab. In Runde 3 dann konnte sie auch Candice abschütteln, in Runde 4 lag der Vorsprung bereits über 20 Sekunden und bis zum Schluss fuhr sie ein einsames Siegesrennen.

Spannend wurde es hingegen dahinter – und das leider vor allem durch einen Sturz von Candice in der Tech Zone. Plötzlich musste sie um die Silber-Position kämpfen. Gegen wen? Anne Terpstra! Die Niederländerin, die eine durchwachsene Saison hatte, schien im WM-Race ihren Turbo zu zünden. Sie mag wie Puck auf Meereshöhe aufgewachsen zu sein, aber in der Höhe von Andorra fühlt sie sich wohl. Hier hatte sie auch ihren letzten Weltcup gewonnen.

Anne zog wie später auch die Italienerin Martina Berta an Candice Lill vorbei. Vorneweg, vollkommen unbehelligt und durchgehend souverän fuhr die 22-jährige Pieterse einen Vorsprung von einer Minute heraus. Mit der 33-jährigen Terpstra gab es ein Oranje-Fest. Hinter Berta und Lill fuhr die Zukunft auf Rang 5: Die 19-jährige Isabella Holmgren aus Kanada gewann damit auch gleich die U23-Wertung.

Anne Terpstra, Puck Pieterse, Martin Berta © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Das WM-Rennen war zugleich der Abschied von Frankreichs Golden Girl. Pauline Ferrand-Prévot mag nach Paris nicht mehr die Motivation gefunden zu haben und wohl auch nach all den Terminen erschöpft gewesen sein. Sie verabschiedete sich auf Rang 14 mit einem Lachen von dem Mountainbike-Sport. Jetzt freuen wir uns auf ihre Leistung auf Rennrad-Reifen.

HERREN: NOCH EINE PREMIERE

Wie performt der amtierende Olympiasieger Tom Pidcock in seiner Wahlheimat Andorra? Am Freitag beim Short Track schien ihm der Heimvorteil zumindest nichts zu nutzen. Den Sieg holte sich Victor Koretzky – der Mann also, mit dem er sich in Paris so knapp um Gold gebattelt hatte. Kann der Franzose auch den XCO-Titel holen? Und was ist mit Alan Hatherly, dem 28-jährigen Südafrikaner, der hinter den Beiden Bronze in Paris geholt hat – und auch im Short Track Bronze gewann?

Zunächst führte Lukas Schwarzbauer vom Start weg das Feld an, doch absetzen konnte sich der Deutsche nicht. In Runde 2 löste ihn Koretzky ab, vor Hatherley und dem Schotten Charlie Aldridge, dem Short Track Silbermedaillisten. Gemeinsam mit Luca Braidot setzten sie sich als Quartett ab. Dahinter kämpfte vor allem einer unerbittlich um den Anschluss: Tom Pidcock. Und der übernahm in Runde 4 sogar die Führung.

Tom Pidcock © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Doch es war der amtierende Afrika-Champ Hatherly, der richtig angriff und gemeinsam mit Koretzky eine kleine Lücke zu den Briten aufreissen konnte. Es war klar, dass die Medaillen-Entscheidungen zwischen diesen Vieren ausgetragen werden würde. Der 24-jährige Franzose Mathis Azzaro lag auf der finalen Runde mit Rang 5 bereits über eine halbe Minute zurück.

Im letzten Anstieg attackierte Hatherly, zog an dem überraschten Koretzky vorbei und konnte tatsächlich einen Abstand herausfahren. Dahinter hatte Pidcock Aldridge hinter sich gelassen und sicherte sich Bronze. Wie zuvor Puck Pieterse für die Niederlande, holte Alan Hatherly den ersten Cross-Country Elite-WM-Titel für sein Land Südafrika.

Victor Koretzky, Alan Hatherly, Tom Pidcock © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Mathias Flückiger, der erst vor einer Woche am Blinddarm operiert wurde, schaffte es als einziger Schweizer als Achter unter die Top Ten. Nino Schurter landete auf Rang 13, Marcel Guerrini auf 19 und Lars Forster auf 20.