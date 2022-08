Kanadisches Karma: Der Downhill-Traum von Mont-Sainte-Anne!

Camille testete am ersten Trainingstag eine neue Linie, übersah einen Stein, smashte auf die linke Schulter und brach sich dabei das Schlüsselbein. Sie wird die Tage operiert und dann wird sich über die nächsten Wochen zeigen, ob sie beim Finale in Val di Sole am Start stehen und ihre Führung im Gesamt-Weltcup retten kann. Aber Val di Sole ist eine brutal fordernde Strecke...

Vor Vali hat Camille jetzt noch 119 Punkte Vorsprung. An Myriam Nicole ist Vali in MSA vorbeigezogen, weil Myriam mit wirklich guter Zeit einen Platten hatte... Wenn es Camille in Val di Sole irgendwie an den Start schafft, sind die Chancen für den Gesamtsieg immer noch da. Sie muss dazu nicht zwingend gewinnen, aber wohl doch ziemlich anständig runterkommen.

ist 22, 2-facher kanadischer Champion, war 2. in Lenzerheide und wünscht sich nichts mehr, als sein erstes Elite-Rennen in Mont-Sainte-Anne vor Heimpublikum zu gewinnen. Und er tut es. Er tut es! Und er tut es mit Kettenriss. Eine unglaubliche Fahrt, eine unglaubliche Geschichte.

lag in Mont-Sainte-Anne lange, lange, also wirklich lange vorne. Kerr wurde 6. und Laurie? Liess