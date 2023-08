Weltmeisterschaft in Fort William: Downhill-Spektakel in den Highlands

Sie war die grosse Geheimfavoritin: Downhill Queen & Mum Rachel Atherton, die mit ihrem Sieg in Lenzerheide – mit 36 Jahren ihr 40. Weltcup-Triumph – ein solch grandioses Comeback feierte. In der Heimat war ihr nun alles zuzutrauen. Aber Rachel kugelte sich im Training (wie schon 2017) die Schulter aus, sogar ohne Sturz. Gemeinsam mit Nina Hoffmann renkte sie sie wieder ein. (Die Deutsche stürzte übrigens ebenfalls im Training – und dann nach extrem guten Zwischenzeiten auch im Finale.)

Ein Wunder, dass Rachel zwei Tage später überhaupt am Start stand. Sie konnte mit den Schmerzen allerdings nicht Vollgas fahren und wurde letztendlich hervorragende Achte. Grosse Überraschung aber zu dem Zeitpunkt: ein Briten-Trio in Führung.

Tahnée Seagrave war ebenfalls unter enormen Schmerzen mit geschwollenem Arm gefahren. In der Quali landete sie zwar auf Platz 2, verhing sich beim Zieleinlauf allerdings mit dem Arm an der Streckenabsperrung und stürzte brutal. Wie sie die 5 Minuten-Strecke durchstehen konnte ist ein Rätsel – und das mit einer Top-Zeit. Sie landete letztendlich auf Rang 6!

