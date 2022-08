Um es kurz zu machen: Die Strecke ist einfach nur brutal! Der Downhill-Track ist die wohl größte Bewährungsprobe im ganzen Sport. Das Haarige an der Sache? Naja, er ist extrem schnell und das bei unfassbar rauen und technisch anspruchsvollen Bedingungen. Wenn die Athleten gerade nicht mit dem kanadischen Dirt kämpfen, bekommen sie es im Wald mit unzähligen Felsen zu tun. Insgesamt müssen sie 600 Höhenmeter zurücklegen und auch der Drop in den Zielbereich hat es in sich.

Um es kurz zu machen: Die Strecke ist einfach nur brutal! Der Downhill-Track ist die wohl größte Bewährungsprobe im ganzen Sport. Das Haarige an der Sache? Naja, er ist extrem schnell und das bei unfassbar rauen und technisch anspruchsvollen Bedingungen. Wenn die Athleten gerade nicht mit dem kanadischen Dirt kämpfen, bekommen sie es im Wald mit unzähligen Felsen zu tun. Insgesamt müssen sie 600 Höhenmeter zurücklegen und auch der Drop in den Zielbereich hat es in sich.

Um es kurz zu machen: Die Strecke ist einfach nur brutal! Der Downhill-Track ist die wohl größte Bewährungsprobe im ganzen Sport. Das Haarige an der Sache? Naja, er ist extrem schnell und das bei unfassbar rauen und technisch anspruchsvollen Bedingungen. Wenn die Athleten gerade nicht mit dem kanadischen Dirt kämpfen, bekommen sie es im Wald mit unzähligen Felsen zu tun. Insgesamt müssen sie 600 Höhenmeter zurücklegen und auch der Drop in den Zielbereich hat es in sich.