MTB-Weltmeisterschaft in Les Gets: Die Hardfacts zum Event

Bei den Damen verpassten die dreifache Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot aus Frankreich und ihre Landsfrau Loana Lecomte die Rennen in den USA und Kanada. Beide haben zu Hause in Frankreich intensiv trainiert und sich fest vorgenommen, den Weltmeistertitel vor heimischem Publikum zu holen. Bei den Europameisterschaften am vergangenen Wochenende siegte Lecomte, Ferrand-Prévot wurde Zweite -- die Form sollte also stimmen.