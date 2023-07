Downhill-WM in Fort William: Das sind die Favoriten!

Die Radsport-Weltmeisterschaften in Schottland stehen vor der Tür und damit eine der grössten Velo-Mega-Events, die es jemals gegeben hat. Erstmals in der Geschichte werden alle Disziplinen gleichzeitig an einem Ort ausgetragen – von BMX bis Bahn, von Kunstrad bis Gran Fondo.

Gestartet wird gleich mit einem satten Spektakel in Fort William, einer der ikonischsten Downhill-Venues. Der Track in den Highlands ist einer der ältesten und einer der härtesten. Seit 2002 ist «Fort Bill» Austragungsstätte von Weltcups und Weltmeisterschaften und hat schon legendäre Geschichten geschrieben. Was passiert am Sonntag, dem 05. August, auf den 2.8 Kilometern mit 550 Tiefenmetern?

Hier kommen die Favoriten:

01 DIE DAMEN

Vali Höll – Titelverteidigerin im Höhenrausch

Dass bei Vali der Bann gebrochen ist, zeigt sich bei jedem Rennen aufs Neue. Letztes Jahr in Les Gets der grandiose WM-Titel, in diesem Jahr Rang 4, gefolgt von 1, gefolgt von 1. Selbst in Leogang triumphierte sie – berühmterweise zugleich ihr Heim- wie auch Hell-Track. Sie kennt die Strecke als Saalbacherin auswendig – und stürzte und verletzte sich gerade hier in ihren Elite Jahren wiederholt. Fort William kennt Vali trotz ihrer noch zarten 21 Jahre gut und weiss, dass «der Track soooo unfassbar lang und anstrengend» ist. Aber sie ist soooo gut und Top-Favoritin.

Rachel Atherton – Queen & Mum des Downhill-Sports

Nach ihrem fast schon spontanen Comeback inklusive sensationellem Triumph in der Lenzerheide zählt Rachel zum absoluten Favoritenkreis. In Schottland geniesst sie Heimvorteil und die Strecke kennt sie nur allzu gut. Bei der letzten WM in Fort William 2007 fuhr sie auf Rang 2, ihr Bruder Gee wurde damals WM-Dritter. Sechsmal hat sie inzwischen die WM-Krone geholt, 4 Weltcup-Siege in Fort William gewonnen – von 40 insgesamt.

Camille Balanche – das Ende der 2?

2-2-2 so die Weltcup-Resultate der 33-jährigen in diesem Jahr. Und welchen Rang holte sich Camille 2022 beim Rennen in Fort William? Genau: 2. Perfekte Konstanz also – aber natürlich will die Weltmeisterin aus dem Jahr 2020 jetzt auf die 1.

Nina Hoffmann – die Deutsche Hoffnung

Bei der Weltmeisterschaft 2022 holte sie Silber und in der aktuellen Saison zeigte Nina von Anbeginn auf, dass es sie aufs Podest zieht. UND wenn nicht in Fort William, wo dann? 2022 holte sie hier ihren zweiten Weltcup-Sieg…

02 DIE HERREN

Loïc Bruni – der Titelverteidiger

Loïc verteidigt in Fort William sein Regenbogentrikot! Ausserdem ist er frisch gekrönter Frankreich Champ – und das nach 6 Jahren! Das Level der französischen Fahrer ist einfach enorm. Allerdings fehlte in diesem Jahr Amaury Pierron, der sich in der Lenzerheide den Halswirbel gebrochen hat. So wird der dreifache Fort William-Sieger auch bei der WM nicht am Start sein. Superbruni hingegen ist nach seinem schwachen Val di Sole-Resultat (Rang 14) wieder voll in Fahrt. Der fünffache Weltmeister bei der Elite begann die Saison immerhin mit den Plätzen 3 und 2. ABER mit Fort William verbindet den 29-Jährigen nicht wirklich eine Liebesbeziehung. Vergangenes Jahr zog er sich hier im Training einen Schlüsselbeinbruch zu.

Jackson Goldstone – das Wunderkind

Ein Star seit Laufradtagen, Junioren-Dauer-Weltcup-Sieger, Junioren-Weltmeister und seit Val di Sole Weltcup-Triumphator in der Elite. Unfassbar, aber der Kanadier geht mit seinen 19 Jahren als Sieger des letzten Rennens in den Kampf um den Titel. Wir trauen Jackson alles zu – und wer einen Eindruck von der Strecke gewinnen mag, der sieht hier seinen Run mit Laurie Greenland aus dem vergangenen Jahr.

Laurie Greenland – Südengländer, der die Highlands liebt

Er hat im Mai bei der (stark besetzten) Britischen National Series in Fort William noch gewonnen und ist in der Lenzerheide auf Rang 4 gefahren. Beim letzten Rennen in Val di Sole lief es für Laurie nicht gut. Aber es gibt da einen Ort, wo der 26-Jährige besonders gerne starke Resultate einfährt – exakt, in Fort William! Von seiner Heimat Bristol im Süden Englands bis in den hohen Norden Schottlands ist es zwar ein Stück, aber die Brits werden ihn den steilen Berg hinunterbrüllen.

Jordan Williams – Junioren-Weltmeister mit Heimvorteil

Er hat sich mit Jackson bei den Junioren Duelle geliefert und setzt mit ihm das Ganze jetzt bei der Elite fort. Einfach sensationell war der Auftaktsieg des 18-Jährigen in der Lenzerheide. In Val di Sole stürzte der amtierende Junioren-Weltmeister im Rennen – nach der Pole Position in der Quali. Ist ihm ein perfekter Run auf der brutalen «Fort Bill» Strecke zuzutrauen? Wir werden sehen.

Weitere Kandidaten

Der Kanadier Finn Iles hat im Weltcup bisher eine klar aufsteigendes 5-4-2 hingelegt und Loris Vergier ist mit seinen 2-7-5 Ergebnis alles andere als abzuschreiben. Andreas Kolb holte sich – im österreichischen Doppelpack mit Vali – in Leogang den hochverdienten Heimsieg. Der Schladminger geniesst als Atherton-Teammitglied auch einen gewissen Heimvorteil… Bei den Französischen Meisterschaften holte sich Thibaut Daprela hinter Loïc den Vizetitel und in Val di Sole fuhr er auf Rang 3. Dann wäre da noch Bernard Kerr, der Style-Rider, der ebenfalls vom Heimvorteil profitieren könnte.

