Double Doubles und Duelle: Was für ein XC-Wochenende in Leogang!

Vorab präsentierte sich

– also regnerisch, kalt und so schlammig, dass viele FahrerInnen am Donnerstag sogar das Streckentraining ausliessen. Die Sonne kehrte aber rechtzeitig für den Shorttrack am Freitag zurück und am Wochenende wurde es dann richtig sommerlich heiss. Wechselnde Bedingungen also, die vor allem auch die Reifenwahl zu einer Pokerpartie werden liess. Während am Freitag noch viele auf richtige Schlammbereifung setzen, waren die AthletInnen am Sonntag auf Allroundern unterwegs.