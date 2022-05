UCI XC Albstadt: Sieger und Pechvögel, Taktik und Tratsch

Mathias Flückiger, der vergangenes Jahr in Albstadt auf einem Hardtail gewann, stieg aufs vollgefederte Bike um und der Brasilianer Henrique Avancini stand nach vier Jahren zum ersten Mal wieder auf einem Hardtail an der Startlinie... verkehrte Welt!

Pauline hingegen wurde Siebte – es war ihr erstes XC-Rennen seit acht Monaten. Die mehrfache Weltmeisterin hatte 2021 ihre Saison aus mentaler und physischer Erschöpfung vorzeitig beendet. In Albstadt zeigt sie sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen und meinte, es gehe ihr psychisch besser denn je. Ich bin überzeugt, dass Pauline in diesem Jahr noch von sich reden machen wird.

(SWE / Team 31). Auf den Start in Brasilien hat Jenny noch verzichtet, weil sie sich ihre Kräfte für die Saison gut einteilen will. Die fehlende Rennpraxis schien ihr nichts auszumachen. Erst in der vorletzten Runde konnte sie die Attacke von Bec nicht parieren und wurde Zweite.