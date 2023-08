XC-Weltmeisterschaft in Schottland: Das sind die Gold-Anwärter!

Es wird ein spannungsgeladenes Finale der Velo-Weltmeisterschaften 2023. Am 12. August finden die Cross Country-Events im Tweed Valley, südlich von Edinburgh, statt – und die Athlet:innen erwartet eine Strecke, die sie in die Luft gehen lassen wird. Natürliche Trails wechseln sich mit gebauten Features ab – allen voran viele Doubles und Drops. Die hohe Airtime-Anteil mag für manche durchaus respekteinflössend sein.

Unsere Expertin Nathalie Schneitter will in Schottland selbst ihren EMTB-Weltmeistertitel zurückgewinnen (2022 holte sie Bronze) und hat sich bei ihren Ex-XC-Teamkollleg:innen umgehört. Die Vorbereitungen haben die Athlet:innen schon einmal recht unterschiedlich gestaltet: Die einen waren im Höhentraining, die anderem im Hitzetraining – und manche im Regentraining.

01 DAMEN

PUCK PIETERSE – Oranje zielt auf Gold

21 Jahre alt und schon die grosse Favoritin. Die Durchstarterin des Jahres gewann in Nove Mesto , in Leogang und in Val di Sole . Soeben wurde sie auch noch niederländische Meisterin. Sie ist körperlich und mental extrem stark – und auch technisch: Ihre freihändigen Uphill-Wheelies sind inzwischen schon legendär. Mit beiden Händen am Lenker wird der Weg zu Gold nur über sie führen.

Puck Pieterse allein auf weiter Flur zum Sieg © Karolina Krasinka/Red Bull Content Pool

PAULINE FERRAND PREVOT– Titelverteidigerin mit Fragezeichen

Grundsätzlich muss man bei Titelkämpfen immer mit Pauline rechnen. Aber in diesem Jahr ist sie schwer einzuschätzen – irgendwie scheint der Wurm drin zu sein. Sie stürzte wiederholt, zuletzt auch in Val di Sole und liess dann auch die Französischen Meisterschaften aus, um sich zu erholen. Mit ihrem Team Ineos Grenadiers bereitete sie sich in Andorra im Höhentraining vor – während ihr Freund Dylan van Baarle die Tour de France fuhr.

Pauline Ferrand Prevot im Aufschwung. © Bartek Woliński/@wolisphoto

LOANA LECOMTE – vielversprechende Ausgangslage

In Abwesenheit von Pauline, hat Loana ihren Titel als französische Meisterin verteidigt. Auch in der Lenzerheide stand sie ganz oben auf dem Podest. Sie ist diese Saison sehr konstant gefahren, sie mag grosse Events und scheint bereit für Schottland.

Loana Lecomte auf Siegesfahrt © Bartek Wolinski/@wolisphoto

EVIE RICHARDS – die Lokalmatadorin

Sie will es wissen. Das ist ihr Home Turf. Evie Richards hat sich in der Heimat vorbereitet ¬– und das mit einem Doppelsieg bei den Britischen Meisterschaften sowohl im Cross Country wie im Short Track – UND natürlich im Regen. In Sachen Akklimatisierung kann man ihr schon einmal nichts vormachen. Und die Motivation ist sicher highest Level…

Evie Richards © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

ALESSANDRA KELLER – das Arbeitstier

Alessandra hat eine enorme Saison hinter sich. Die 27-Jährige kämpfte in den Weltcup- und ÖKK Bike Revolution-Rennen (mit gemischten Resultaten) und sicherte sich dann (im WM-Gelände von 2025 in Crans-Montana) vor Jolanda Neff und Linda Indergand den Schweizer Meistertitel. Zur Vorbereitung ging es mit dem Team ins Hitzetraining in die Toskana. Wollen wir hoffen, dass der hohe Norden keinen Kälteschock parat hält…

Endlich! Alessandra Keller sichert sich ihren ersten XCO-Sieg im Weltcup © Bartek Wolinski/@wolisphoto

JOLANDA NEFF – Sprünge? Sehr gut!

Die amtierende Vize-Weltmeisterin wird die Strecke im Süden von Edinburgh mögen. Technisch und luftig – damit kann Jolanda gut umgehen. Die Weltmeisterin von 2017 könnte einmal mehr an einem Grossereignis zeigen, was in ihr steckt.

Jolanda Neff © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

LAURA STIGGER – OLM VOLLE

Auch Laura mag anspruchsvolle Abfahrten. Bei der Ötztalerin lief es zuletzt immer besser: 18-12-3-4 so die Resultate in den vier Weltcup-Rennen. Bei den Österreichischen Meisterschaften fiel sie wegen Krankheit aus – aber umso heisser ist sie jetzt auf die WM. Sie trainiert fleissig mit ihrem Bruder und wird sicher OLM VOLLE geben.

Laura Stigger © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

ANNE TERPSTRA – Ausreisser mit Motor

Anne war im Höhentraining in Südtirol und ging nicht bei den niederländischen Meisterschaften an den Start, sondern bei einem EMTB-Rennen in Bergamo – und stand somit mit mir an der Startlinie. (Nathalie landete auf Rang 3, Anne auf Rang 10 – Anm. d. Red.). Sie ist in Lenzerheide schon auf Platz 2 gefahren und ist sicher auch nicht zu unterschätzen in Schottland.

Anne Terpstra © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

JENNY RISSVEDS – macht ihr Ding

Die Schwedin zählt tatsächlich auch zu meinem Favoritenkreis. Jenny macht einfach konsequent ihr eigenes Ding und versucht sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr die Strecke in Schottland durchaus entgegen kommt. Ihre Vorbereitung? Sie ging bei der Tour de Femmes an den Start, brach aber nach der 4. Etappe ab…

Jenny Rissveds © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

02 HERREN

TOM PIDCOCK – von der Tour auf den Trail

Tom ist eine starke Tour de France gefahren – trotz seinem Einbruch auf den letzten Etappen, die ihn aus den Top Ten fallen liessen. Mit der Hitze ist der Brite nicht so gut zurechtgekommen. Die wird ihm in Schottland wohl kaum im Wege stehen. Wenn er sich jetzt gut erholt, ist er Lokalheld und Top-Favorit in einer Person.

12 Min Tom Pidcock: Born to Mountainbike Tom Pidcock hat den UCI Cross-Country MTB World Cup im Visier. Begleiten ihn beim Stopp in Albstadt.

MATHIAS FLÜCKIGER – reif nach 3x Silber

Mathias hat sich seine Hand inzwischen operieren lassen und die Vorbereitung im Höhentraining scheint gut zu laufen. In Val die Sole war er zuletzt Zweiter und als 34 Jahre alter Hase gewann er auch den Schweizer Meistertitel vor Lars Forster und Vital Albin. Der Berner hat dreimal den Vize-Weltmeistertitel geholt. Er wäre eigentlich reif für Gold.

Mathias Flückiger und Ondrej Cink im Duell der ersten Runde © Bartek Woliński/@wolisphoto

NINO SCHURTER – der zehnfache Titelverteidiger

Nino mag die Crowd – er performt vor allem dann gut, wenn er die Zuschauer spürt und die Wogen wallen. Zehn Weltmeistertitel sprechen da für sich… Nach seinem Triumph in Lenzerheide und dem nachfolgenden Überraschungssieg in Val di Sole ist er aktuell in Bestlaune – und perfekt vorbereitet vom wochenlangen Höhentraining. Allerdings muss er mit einem Gegner klarkommen, der 2023 nur in Nove Mesto am Start stand (und gewann): Tom Pidcock.

Nino Schurter ist der König von Lenzerheide © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

LARS FORSTER – wenn alles stimmt…

Lars hat eine unglaubliche Erfolgssträhne hinter sich, allen voran mit dem Sieg in Leogang. Mit dem neuen Team Thömus scheint jetzt endlich alles aufzugehen. Er hat ein wirklich dicht getaktetes Rennprogramm absolviert und sich jetzt zuhause regeneriert. Während Teile des Teams in der Hitze der Toskana waren, machte er daheim „selbst ein Hitzecamp auf der Rolle“. Dass er mit schottischen Bedingungen gut zurecht kommt, weiss man auch: Er hat seinen ersten EM-Titel hier gewonnen…

43 Min Lars Forster – Way to the Top Lars Forster war auf dem besten Weg an die Spitze des UCI XCO World Cups - doch dann änderte eine Verletzung alles.

DIE FRANZOSEN – Titouan Carod & Jordan Sarrou

Titouan wurde gerade französischer Meister, aber im Weltcup läuft es für den 29-Jährigen in dieser Saison so gar nicht nach Plan. BMC-Teamkollege Sarrou hingegen zeigte sich zum Auftakt superstark mit Rang 3 und 4 in Nove Mesto und Lenzerheide und sein Höhentraining lief auch sehr gut. Er will nach seinem WM-Sieg 2020 sicher wieder ganz hoch aufs Podest.

Titouan Carod © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

MATHIEU VAN DER POEL – die Wundertüte

Das wird spannend. Mathieu ist das letzte Mal bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio auf dem MTB angetreten – und die Bilder von seinem Crash haben einige wohl noch vor Augen. Auf der Strasse hatte er das erfolgreichste Frühjahr seiner Karriere, bei der Tour de France lief es für den 28-Jährigen nicht nach Plan, speziell als er in der zweiten Woche erkrankte. In Schottland jetzt der Doppelstart – am 06. August geht er auch auf der Strasse auf Medaillenjagd.

Mathieu Van Der Poel hat noch jede Menge Energie © Bartek Woliński