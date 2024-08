UCI Cross-Country Weltmeisterschaften: Wer triumphiert in Andorra

Am 01. September werden in Pal Arinsal, Andorra die XCO-Rennen der UCI MTB World Championships ausgetragen. Nach den Olympischen Spielen fällt die Prognose noch schwerer: Wer hat noch ausreichend Körner und Motivation für den anspruchsvollen 4 km-Loop und bei wem ist die Luft raus? Red Bull-Expertin Nathalie Schneitter – die vor Ort selbst ihren EMTB-Weltmeistertitel verteidigen wird – hat ihre Theorien…

Am 01. September werden in Pal Arinsal, Andorra die XCO-Rennen der UCI MTB World Championships ausgetragen. Nach den Olympischen Spielen fällt die Prognose noch schwerer: Wer hat noch ausreichend Körner und Motivation für den anspruchsvollen 4 km-Loop und bei wem ist die Luft raus? Red Bull-Expertin Nathalie Schneitter – die vor Ort selbst ihren EMTB-Weltmeistertitel verteidigen wird – hat ihre Theorien…

Es war ihr grosser Traum, das haben nicht zuletzt die Tränen im Ziel (und auch danach) gezeigt: Pauline Ferrand-Prévot wurde Olympiasiegerin vor Heimpublikum (und war dazu auch noch Fahnenträgerin bei der Abschiedszeremonie). Was hat sie jetzt noch parat? 2015 bei der letzten WM in Andorra hat sie den Titel geholt. Und im gleichen Jahr wurde sich auch Strassenrad- und CycloCross-Weltmeisterin. Wir können gespannt sein, wie sie sich nach dem Paris-Triumph motiviert. Nächstes Jahr, das ist klar, wird sie den MTB-Sport hinter sich lassen. Ihr Ziel: Der Sieg bei der Tour de France Femmes....

, die soeben noch mit Team-Kollegin Sina Frei in den Schweizer Bergen trainiert hat. Und die Konstanteste von allen: Alessandra Kellner… Und noch ein Geheimtipp: Ramona Forchini hat ihre Top-Resultate immer in Andorra eingefahren.

lebt inzwischen in der ehemaligen Wohnung von Pidcock in Andorra. Er ist vielleicht kein Top-Favorit, aber auch nicht zu unterschätzen. Der Chilene mit deutschen Wurzeln und ausgeprägtem Show-Talent hat eine Vorliebe für die grossen Events.