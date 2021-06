7 Highlights vom Cross-Country-Weltcup in Leogang

Sowohl Loana Lecomte als auch Mathias Flückiger holten ihre allerersten XCC-Siege auf dem Shorttrack-Kurs in Leogang - und der hatte es in sich: Auf dem langen Anstieg zeigte sich schnell, wer die stärksten Beine an diesem Tag hatte.

Gelegen im Herzen der österreichischen Alpen, bot der Kurs in Leogang alles, was das MTB-Herz begehrt, aber vor allem war er eines: steil! Einige Rider kannten die Strecke bereits vom WM-Debüt 2020, aber nun war Leogang zum ersten Mal Gastgeber eines XCO-Weltcup-Events. Und das wirkte sich natürlich auch auf die Strecke aus: Es war ganz klar ein Kurs für die Fahrer, die sich gerne aufwärts plagen. Häufige Stürme in den letzten Wochen führten außerdem dazu, dass die Waldabschnitte sehr rutschig waren und einige Rider im Rennen ausfielen, aber das gute Wetter und der Wind am Renntag trockneten zum Glück noch die etwas exponierteren Streckenteile auf.

All die harte Arbeit hat sich heute bezahlt gemacht! Ich bin überglücklich über mein allererstes Elite-Podium im Weltcup. Ich kann mich gar nicht genug bei all den Leuten bedanken, die immer an mich glauben und mir helfen, mein Bestes zu geben.

Endlich war es wieder so weit: Eine begrenzte Anzahl an Zuschauern wurde zum Rennen in Leogang zugelassen und die UCI-Rider bekamen erstmals wieder die Energie der Fans am Streckenrand zu spüren. Im Gespräch nach dem Rennen bemerkte Stigger, wie großartig es war, lautstarke Unterstützung auf heimischem Boden zu haben: „Es ist toll, wieder Zuschauer zu haben - es gibt viele Leute aus meiner Heimat, die mich anfeuern. Das gibt einem so viel zusätzliche Motivation."

