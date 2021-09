Umut Gültekin: Der Deutsche Meister in FIFA 21 im Interview

Mit dem Sieg beim VBL Grand Final eroberte Umut nicht bloß die Spitze des deutschen FIFA Esports - er gewann außerdem ein sattes Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro. Im Interview mit redbull.com spricht der neue Deutsche Meister in FIFA 21 über den Weg zum Titel, seine Pläne mit dem Preisgeld und seine aktuell laufenden Abiturprüfungen.

Erst einmal danke für die Glückwünsche. Die Gefühle lassen sich schwer in Worte fassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es schon komplett realisiert habe. Natürlich freut man sich darüber, aber ich habe gerade auch noch andere Dinge im Kopf, die ich erledigen muss. Vielleicht sieht es in zwei bis drei Wochen anders aus, wenn sich alles etwas beruhigt hat. Das war schon bei anderen Turnieren der Fall - auch da habe ich mich erst etwas später richtig darüber gefreut.

