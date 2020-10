Patrick Seabase: «Das Gefühl der Angst umkreiste mich wie Geier»

Schau dir jetzt in "unBRAKEable" Patricks persönliche Reise durch die Schweiz an - fünf Pässe in einem Gang und ohne Bremsen:

Blockade im Kopf

Dann kam die Angst. Aus dem Nichts. Die Strasse war rutschig. Ich kenne die Strecke über den Grimsel, bin sie schon oft gefahren. Aber an diesem Morgen in der Dunkelheit war alles anders. An manchen Orten war die Nässe gefroren. Ich wusste: Hier kann ich mir nicht den kleinsten Fehler leisten.

