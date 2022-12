"(Un)credited": Diese Doku rückt die Tanz-Szene in Nigeria ins Rampenlicht

Alles beginnt in Lagos -- dort wirft "(Un)credited" einen Blick auf die Power und die Signifikanz der Tanzkultur in Nigeria und hört da nicht auf: Der Film beschäftigt sich auch mit der Frage, wie diese Tanzschritte den Weg um die ganze Welt gefunden haben!

