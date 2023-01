Die 300 Kilometer lange Strecke in einer minimalen Zeit zurücklegen, unter Berücksichtigung aller möglichen Variablen. So könnte man grob das unlösbare Rätsel zusammenfassen, das die Mitglieder eines Rennstalls während eines Rennwochenendes beschäftigt. Alle Wege führen zwar nach Rom, aber nicht jede Taktik führt zu einem positiven Ergebnis, da unvorhergesehene Ereignisse das Szenario eines Rennens durcheinander bringen können. Aber wie kann man sich in einem so unberechenbaren Umfeld von der Masse abheben? Um den Pilot so genau wie möglich zu leiten, analysieren Dutzende von Ingenieuren in der Garage oder im Werk Millionen von Daten in Echtzeit. Sie setzen die von der Teamleitung und dem Piloten festgelegte Strategie um oder vervollkommen sie, je nach Kontext und Ereignissen. „Die Strategie ist eigentlich eine vorausschauende Analyse“, erklärt James Vowles, Stratege des Mercedes-Rennstalls. „Wir versuchen ein Ergebnis aus Rohdaten zu prognostizieren. Je besser man unterscheidet, was wichtig und was unwichtig ist, desto grösser ist die Chance, dass man gewinnt.“

Hannah Schmitz, Strategin des Rennstalls Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

Dementsprechend ist der Boxenstopp von besonderer Bedeutung, da er wertvolle Sekunden bringen kann, die sich am Ende des Rennens in Punkten niederschlagen. Und vor allem die Risiken minimieren kann, da ein verzweifelter Überholversuch entfällt. Um das ideale Timing zu bestimmen, berücksichtigen die Strategen drei Faktoren: Fahrzeugaufkommen, Dauer des Boxenstopps und Abnutzung der Reifen. Auf dieser Grundlage prognostizieren sie eine theoretische Anzahl von Stopps und bewerten die Durchführbarkeit von zwei Optionen: Undercut und Overcut . Aber was genau ist das?

Der Undercut ist eine beliebte und bewährte Strategie, bei der der „Jäger“ früher als der „Gejagte“ stoppt, um die abgenutzten Reifen zu wechseln. Das Ziel? Beim Verlassen der Box ein paar Sekunden herausholen, indem man die frischen Reifen nutzt und im Idealfall keinen Verkehr hat. Wenn der Verfolger nach seinem Stopp an seinem Konkurrenten vorbeiziehen kann, dann hat sich die Strategie ausgezahlt. „Wenn Sie auf einer freien Runde mit neuen Reifen herauskommen, können Sie mehr als eine Sekunde gewinnen“, erklärt Iñaki Rueda, Chefstratege bei Ferrari.

Der Overcut ist die umgekehrte Strategie: Hierbei bleibt der „Jäger“ möglichst lange auf der Strecke, um das Maximum aus den abgenutzten Reifen herauszuholen und nach vorne zu kommen, während der „Gejagte“ bereits zum Boxenstopp fährt. Das ist die Theorie. Um jedoch zu verstehen, wie sich diese Strategien auf das Rennen auswirken können, betrachten wir zwei Beispiele.

Der vergessene Overcut von Sergio Pérez beim Grossen Preis von Aserbaidschan

Am 6. Juni 2021 holte Sergio Pérez seinen zweiten Sieg in Baku. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Wir erinnern uns an ein verrücktes Szenario mit einem explodierenden Hinterreifen von Max Verstappen und einem verpassten Start von Lewis Hamilton, aber wir vergessen den strategischen Kampf zwischen den beiden Teams, der Sergio Pérez an diesem Tag die besten Voraussetzungen für seinen zweiten Sieg in seiner Karriere verschaffte. Der Mexikaner, der vom sechsten Platz aus ins Rennen ging, hatte einen guten Start und konnte sich bald von seinen Konkurrenten im Feld absetzen. In der achten Runde des Rennens war er bereits auf den dritten Platz vorgerückt, hinter Lewis Hamilton und seinem Teamkollegen. Als der Brite in Runde 11 stoppte, versuchte das Team aus Milton Keynes zu pokern und liess den Mexikaner mit abgenutzten Reifen auf der Strecke. Eine Strategie, die sich auszahlte: Trotz eines „Slow Stops“ in Runde 14 (4,3 Sekunden) schaffte der Mexikaner den Overcut und hielt die Position bis zum Unfall von Max Verstappen. Er stand beim stehenden Start auf der Pole-Position und profitierte davon, dass Lewis Hamilton aus der Fahrbahn herausfuhr, sowie einem perfekten Management seines Fahrzeugs in den letzten beiden Runden.

Max Verstappens verrückte Aufholjagd beim Großen Preis von Ungarn

Max Verstappen versucht einen Undercut auf dem Hungaroring. © Getty Images/Red Bull Content Pool

„Unsere Analyse vor dem Rennen zeigte, dass wir auf dem fünften oder sechsten Platz landen könnten“, erinnerte sich Christian Horner am Rande des Grossen Preises von Ungarn am vergangenen 31. Juli. Und doch gelang Max Verstappen an diesem Tag das Unvorstellbare, als er sich auf einer Strecke, auf der das Überholen historisch gesehen schwierig ist, vom zehnten auf den ersten Platz verbesserte. Wie? Mit einer weniger konservativen Strategie als seine Rivalen, mit zwei Boxenstopps und einem Start mit einer weichen Reifenmischung. Der Niederländer, der nach einem vorsichtig zu bezeichnenden Start auf die sechste Position vorrückte, wurde in Runde 16 in die Box gerufen und schaffte einen Undercut gegen Lewis Hamilton, der erst in Runde 20 stoppte. Runde 39 nochmals: Um Carlos Sainz abzuschütteln, an den er sich auf den Medium-Reifen herangearbeitet hatte, stoppte Max Verstappen erneut, um einen Undercut zu versuchen. Er zwang damit George Russell, der direkt vor dem Spanier lag, seine Strategie an die von ihm anzupassen. „Russell konnte seine Position nach dem zweiten Stopp von Max Verstappen nicht halten, obwohl er zwei Sekunden Vorsprung hatte, denn Verstappens Tempo nach dem Losfahren von der Box war unglaublich“, erklärt der Journalist Mark Hughes auf der offiziellen Website der Formel 1. Er nutzte den strategischen Fehler von Ferrari, die harte Reifen auf den Rennwagen von Charles Leclerc aufzogen, und übernahm die Führung in Runde 45, die er nicht mehr abgab. Ein Plan, der reibungslos funktionierte.

Lade Red Bull TV herunter, um unsere Videos, Live-Übertragungen und Events aus den Bereichen Musik und Extremsport auf all deinen Bildschirmen abzurufen!