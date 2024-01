Schiffbruch beim America's Cup

Am 5. März 1995 trifft in San Diego, bei der 4. Etappe der Rounds-Robin-Runde des Louis Vuitton's Cup, die OneAustralia auf die Team New Zealand. In der Vorstartphase schrammen die Australien haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Das Segelboot des Syndikats von John Bertrand, der legendäre Skipper, welcher der 132-jährigen Dominanz der Amerikaner beim America´s Cup ein Ende setzte, brach buchstäblich vor den Kameras weniger als 200 Meter vor der Startlinie in zwei Teile. Der Wind blies mit 18 bis 20 Knoten bei Seegang. Wesentlich anspruchsvollere Bedingungen für den Wettbewerb als erwartet. Das Boot wurde für flachen Seegang konstruiert, konnte der Belastung der Elemente nicht standhalten und die Struktur gab nach wenigen Sekunden klein bei. Den 17 Mannschaftsmitgliedern war schnell klar, dass das Boot nicht mehr zu retten war. Sie sprangen ins Wasser, um sich vom sinkenden America-Class-Boot zu entfernen und sich nicht in den Leinen zu verheddern. Alle konnten von den Begleitbooten unverletzt gerettet werden. Die OneAustralia sank innerhalb von 2 Minuten.