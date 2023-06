7 unglaubliche Momente beim Red Bull X-Alps

Kaoru Ogisawa landet in einem Baum

Will Gadd trifft seinen Erzfeind

Stephan Gruber landet in Prinzessin Stephanies Garten

Stephan Gruber am Monte Resverde

: Der Österreicher Stephan Gruber glaubte den perfekten Landepunkt gefunden zu haben, jedoch war das leider der Privatgarten von Prinzessin Stephanie von Monaco, wodurch er kurz nach der Landung mit einem bewaffnete Security-Guard und einem Elefanten konfrontiert war. „Ich dachte schon, ich wäre in Afrika gelandet", so der verwundete Gruber.

Das Ereignis : Der Österreicher Stephan Gruber glaubte den perfekten Landepunkt gefunden zu haben, jedoch war das leider der Privatgarten von Prinzessin Stephanie von Monaco, wodurch er kurz nach der Landung mit einem bewaffnete Security-Guard und einem Elefanten konfrontiert war. „Ich dachte schon, ich wäre in Afrika gelandet", so der verwundete Gruber.

Das Ereignis : Der Österreicher Stephan Gruber glaubte den perfekten Landepunkt gefunden zu haben, jedoch war das leider der Privatgarten von Prinzessin Stephanie von Monaco, wodurch er kurz nach der Landung mit einem bewaffnete Security-Guard und einem Elefanten konfrontiert war. „Ich dachte schon, ich wäre in Afrika gelandet", so der verwundete Gruber.

Gavin McClurg beim Red Bull X-Alps 2015 in Salzburg

: Nach einem besonders auslaugenden dritten Tag während des Rennens im Jahr 2015 kam Gavin McClurg völlig ausgezerrt zurück in seinen Van und suchte nach Essen und netter Gesellschaft. Stattdessen bekam er von Ben und Bruce Katzenfutter auf einem schönen Teller serviert und wurde dazu ermuntert reinzuhauen.

Das Ereignis : Nach einem besonders auslaugenden dritten Tag während des Rennens im Jahr 2015 kam Gavin McClurg völlig ausgezerrt zurück in seinen Van und suchte nach Essen und netter Gesellschaft. Stattdessen bekam er von Ben und Bruce Katzenfutter auf einem schönen Teller serviert und wurde dazu ermuntert reinzuhauen.

Das Ereignis : Nach einem besonders auslaugenden dritten Tag während des Rennens im Jahr 2015 kam Gavin McClurg völlig ausgezerrt zurück in seinen Van und suchte nach Essen und netter Gesellschaft. Stattdessen bekam er von Ben und Bruce Katzenfutter auf einem schönen Teller serviert und wurde dazu ermuntert reinzuhauen.