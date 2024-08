Die Unterschiede zwischen den sechs Segelbooten des nächsten America's Cup

Von den 150 Personen umfassenden Teams nehmen nur 10 % direkt am Rennen teil. Ein Verhältnis, das an die Welt der Formel 1 erinnert, bei der zwei Fahrer pro Mannschaft im Wagen sitzen und sich Hunderte von Ingenieuren und Mechanikern um deren Leistung kümmern.

Die Herausforderung für jedes Segelboot besteht zum einen in der schieren Geschwindigkeit auf geradem Kurs und zum anderen in der Fähigkeit, die Übergänge und Abfolge der Manöver zu bewältigen, ohne zu viel Zeit zu verlieren. Wenn man wieder einen Vergleich mit dem Automobilsport heranzieht: Jedes Fahrzeug muss natürlich schnell fahren können, aber auch möglichst spät bremsen können, am Kurvenausgang wieder beschleunigen können usw. Die Optimierung der Leistung eines Boliden beruht auf einer Analyse einer gesamten Rennrunde, und nicht auf einer geraden Strecke. Ein Ansatz, der eine globale Sicht erfordert und ziemlich komplex ist.

In diesem Stadium, in dem alle Boote vorgestellt wurden, kann man feststellen, dass die Aerodynamik extrem ausgefeilt ist. Kaum überraschend bei Segelbooten, die Geschwindigkeiten von knapp 100 km/h erreichen. Die Lenkung der Luftströme unter- und oberhalb des Rumpfs ist entscheidend bei der Gesamtkonzeption und war bei den Überlegungen der Ingenieure ausschlaggebend.

Das Unterwasserschiff ist der Teil eines Segelboots, der in Kontakt mit dem Wasser ist, der also im Wasser liegt, wenn das Boot nicht „foilt“. Es ist so konzipiert, dass es das Abheben begünstigt und den hydrodynamischen Widerstand und somit den Geschwindigkeitsverlust bei einem „Touchdown“ reduziert. Die Unterschiede zwischen den Rümpfen der verschiedenen Teams sind recht markant und zeigen die verschiedenen Ansätze.

Die BoatOne von Alinghi Red Bull Racing weist in ihrer DNA ebenfalls zwei markante Eigenschaften auf. Einerseits ausladende Volumina an Deck oberhalb des Bugs und andererseits die Rückseite der Cockpits, die in einem vertikalen Flügel auf dem Rumpf endet. Formen, die sicherlich entwickelt wurden, um die Luftströme um die Segel herum auf Deckshöhe zu optimieren.

