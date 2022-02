Der Weg führt steil nach oben durch das enge Tal der Navisence. Kommt man vom Osten, aus dem Oberwallis, angereist, geht es, gleich nach dem legendären Pfynwald, links hoch in Richtung Süden. Kommt man aus dem Westen, dem Unterwallis, geht es gleich nach Sierre rechts in Richtung Süden ins Val d'Anniviers.

Der Weg führt steil nach oben durch das enge Tal der Navisence. Kommt man vom Osten, aus dem Oberwallis, angereist, geht es, gleich nach dem legendären Pfynwald, links hoch in Richtung Süden. Kommt man aus dem Westen, dem Unterwallis, geht es gleich nach Sierre rechts in Richtung Süden ins Val d'Anniviers.

Der Weg führt steil nach oben durch das enge Tal der Navisence. Kommt man vom Osten, aus dem Oberwallis, angereist, geht es, gleich nach dem legendären Pfynwald, links hoch in Richtung Süden. Kommt man aus dem Westen, dem Unterwallis, geht es gleich nach Sierre rechts in Richtung Süden ins Val d'Anniviers.