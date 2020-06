Valorant Agenten Tier List: Wie schwierig sind die Agenten?

Am 27. Juni hostet Red Bull Schweiz das erste Valorant-Turnier des Landes. Verfolgt die Action der Red Bull Gaming World by Logitech G Online Series live auf twitch!

Mit elf verschiedenen Agenten in der Auswahl, alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten, kann die richtige Wahl schon mal schwierig werden. Falls ihr gerade am Beginn eurer Valorant-Reise seid und wissen wollt, welche Agenten gut für den Anfang sind und in welche ihr ordentlich Zeit investieren solltet, ist das die richtige Tier List für euch.

Unlocked Agents

In Valorant stehen von Anfang an fünf Agenten zur Auswahl, alle weiteren muss man spielerisch freischalten. Da ihr hier keine grosse Entscheidung habt und ohne viel Spielzeit in das Freischalten eines Agenten reinstecken müsst, haben wir die Liste in zwei Bereiche unterteilt.

Brimstone - Einfach

Brimstones Kit ist ziemlich straight forward © Riot Games

Nicht nur recht einfach, sondern auch sehr effektiv ist Brimstone. Sein Kit ist leicht verständlich und seine Fähigkeiten sind extrem hilfreich für das eigene Team.

Seine Signature Ability, Sky Smoke, gilt als wohl die beste Smoke im Spiel. Mit seinem Ultimate, Orbital Strike, kann man mit etwas Hilfe und Infos von den Teammates auch mal einen saftigen Multikill herbeizaubern. Timing ist hier der Schlüssel!

Sova - Einfach

Falls ihr etwas mehr Informationen über die Map und die Positionen eurer Gegner haben wollt, ist Sova euer Mann. Mit dem Recon Bolt und der Owl Drone könnt ihr auch mal ganz alleine eine Lane mit wenig Risiko rauspushen oder eure Teammates mit Informationen versorgen, um zum Beispiel gegnerische Sniper ohne Risiko ausfindig zu machen.

Sein Ultimate bricht eine der Regeln des Spiels und kann euch Kills durch Wände geben, aber Achtung: Sind die Gegner darauf gefasst, können sie den Pfeilen relativ einfach ausweichen. Dafür ist es perfekt dafür gemacht, den Spike vor dem Entschärfen zu beschützen.

Sage - Einfach

Sage ist die einzige Heilerin im Spiel © Riot Games

Sage gilt als eine der stärksten Agenten im Spiel, da sie als einzige Agentin andere Spieler heilen kann und mit ihrem Ultimate sie sogar wiederbeleben kann.

Zusätzlich kann sie mit ihrem Slow Orb ganze Pushes vereiteln oder grossartig mit den Fähigkeiten anderer Agenten synergieren, wie Granaten oder gewisse Ultimates. Mit dem Barrier Orb kann Sage nicht nur einen Punkt für einige Zeit abriegeln, sie kann sich damit auch in eine höhere Position boosten, die ihr den entscheidenden Vorteil bringen kann. Zusätzlich kann die Wand gut verwendet werden, um Mitspieler ohne Risiko wiederzubeleben.

Phoenix - Mittel

Die ersten drei Agenten waren noch relativ straight forward, bei Phoenix wird es schon etwas anspruchsvoller. Vor allem seine Flashbang wird als Kurve geworfen und explodiert - hohes Potential um Freund und Feind zu blenden. Da zahlt es sich aus, mal in Ruhe diese Ability in einem Custom Game auszuprobieren. Ausserdem hat er relativ guten self-sustain, da er sich in den Flammen seiner Abilities heilen kann.

Sein Ultimate, Run it Back, erlaubt ihm für kurze Zeit rumzulaufen, Gegner zu eliminieren, die Bombe planten oder Waffen aufzuheben. Nachdem die Zeit abgelaufen ist oder der Klon stirbt, kommt man wieder an die Ursprungsstelle zurück - mit vollen Hitpoints und einer nachgeladenen Waffe. Achtet darauf, es mit eurem Team für einen Push zu verwenden, da ihr sonst mit etwas Pech direkt nach euer Reinkarnation sofort nochmal umgebracht werden könnt.

Jett - Schwer

Jett ist der mobilste Agent im Spiel © Riot Games

Jett ist wohl eine der schwierigsten Agents im Spiel, wenn aber alles so läuft wie es soll, könntet ihr euch bald in einer Highlight-Compilation wiederfinden. Doch kann man auch schnell mal mit einer falsch eingesetzten Ability für die Runde in den Observer-Modus wechseln.

Ihr Updraft und ihre Signature Ability Tailwind sind beides grossartige Tools um sich aus prekären Situationen wegzubewegen. Nutzt man diese grossartigen Movement-Optionen zu aggressiv, kann es durchaus passieren, dass man während man seine Waffe wieder zielt sein Leben lassen muss. Ihre Smoke, Cloudburst, kann sie quasi aus dem Handgelenk schiessen ohne auf ein Tool dafür ausrüsten zu müssen. Setzt man die Smoke über Türen oder an Kisten, kann sie auch sehr einfach auch als so genannte "one way Smoke" fungieren: Steht ihr weit genug weg, seht ihr die Beine der Gegner, aber sie sehen nur die Smoke.

Habt ihr Jetts Ultimate aktiv, könnt ihr ohne Recoil mit einem einzigen Linksklick über die gesamte Map Gegner mit Headshots erlegen und frischt die Anzahl euer Wurfmesser wieder auf ein Maximum auf.

Locked Agents

Neben den fünf Agenten, die ihr sofort spielen dürft, müsst ihr die restlichen Agenten noch freischalten. Diese Agenten führen wir in diesem eigenen Bereich.

Viper - Einfach

Falls ihr wissen wollt, wie sich Viper spielt, könnt ihr mal Phoenix probieren, denn die Molotov und Wall sind sich relativ ähnlich. Ihre Wall und ihre platzierbare Smoke kann sie ab- und aufdrehen und hat eine eigene Ressource dafür, die sich mit der Zeit wieder auffüllt.

Ihr Ultimate, Viper's Pit, ist ziemlich all-in. Habt ihr die Spike platziert, wollt sie verteidigen oder habt inmitten der Map den Spike-Carrier erlegt, zahlt sich dieses Ultimate noch viel besser aus. Damit macht ihr eine riesige, giftige Arena, in der die maximalen Hitpoints aller Gegner langsam reduziert werden und Viper die Gegner weiter und klarer sehen kann, als die anderen Spieler. Also nicht zu viel drüber nachdenken und holt euch die Runde mit ihrem mächtigen Ultimate.

Raze - Einfach

Das Ultimate von Raze erinnert an einen Arena-Shooter © Riot Games

Raze ist verhasst bei vielen Spielern (die gegen sie spielen müssen), doch mit sehr soliden Optionen ausgestattet. Ihre Paint Shell Granate kann schon mal einen Multikill am Anfang der Runde kassieren und ihr Ultimate, Showstopper, ist ein unaufhaltsamer Raketenwerfer. Im Gegensatz zu den anderen Agenten im Spiel, kann Raze mit all ihren Fähigkeiten einen Kill bekommen.

Zum Abruden hat sie mit ihrem Blast Pack ebenfalls sehr gute Movement-Optionen bei der Hand und der kleine Bomben-Saugroboter gibt euch viele Infos darüber, ob sich Gegner ums Eck oder hinter einer Smoke befinden.

Breach - Mittel

Breach hat starke Fähigkeiten, mit denen er Gegner überwältigen kann, ohne sie selbst zu sehen. Doch alle davon sind viel besser, wenn sie mit dem Team genutzt werden. Die Flashbang kann eine ganze Bombsite blenden, wenn richtig eingesetzt und einem Team, das dem Ultimate von Breach nachläuft, sind viele Kills garantiert.

Die Schwierigkeit liegt im Timing und der Koordination mit dem Team, deswegen ranken wir ihn als etwas schwieriger.

Cypher - Mittel

Cypher ist eine absolute Festung und der perfekte Agent, wenn ihr einen defensiven Spielstil pflegt. Sein Nachteil ist die Offense-Runden, in denen er trotzdem gut die Flanks halten kann oder nach erfolgreichem Spike-Plant die Bombsite mit Gadgets ausstatten kann.

Auch hier ist Kommunikation mit dem Team gefragt: Die Kamera kann gut verwendet werden um Infos über wartende Gegner zu erhalten, vor allem gegen Sniper gut. Mit dieser Info können eure Teammates mit weniger Risiko ums Eck laufen. Seine Cyber Cages können teilweise auch so platziert werden, dass man unten durch die Füsse der Gegner sehen kann.

Omen - Schwer

Omen ist ein Outplay-Gott. Mit seinen Smokes und dem Teleport, kann man sich innerhalb von Sekunden hinter die Gegner teleportieren und sie ohne viel Gegenwehr ausschalten. Sein Ultimate löst gut und gerne Panik bei den Gegnern aus, da sie Angst haben, dass man plötzlich hinter ihnen sei.

Als Omen sollte man versuchen sich jede Runde neu zu erfinden und mit Hilfe der Gratis-Smokes Kontrolle über das Schlachtfeld zu erlangen.

Reyna - Schwer

Die Beschreibung für Reyna ist kurz und knackig: Entweder ihr verhungert oder habt das Festmahl eures Lebens. Reyna besitzt eine schwer einzusetzende Flashbang, die durch enge Winkel der Gegner gut gekontert werden kann.

Ihr Hauptmerkmal sind die Orbs, die sie bei Kills von Gegnern generiert und die sie zu zwei Zwecken verwenden kann: Sich selbst zu heilen oder für kurze Zeit unverwundbar zu werden. Das erlaubt ihr auch sehr weite Peaks um die Ecken, um nach einem Kill wieder in Sicherheit abzuhauen. Hat sie ihr Ultimate aktiv, werden beide Effekte getriggert und zusätzlich wird sie auch noch in der Zeit unsichtbar und kann sich hinter Gegnern positionieren.