Valorant: Die wichtigsten Regeln und Tipps für Comms auf allen Maps

Das Gegenteil von gut ist gutgemeint. In Valorant gibt es zwei Möglichkeiten, Informationen durchzugeben, Mikrofon und Textchat. Während ihr rein theoretisch dieselben Informationen über beide Wege vermitteln könnt, ist Audio der einzig ernstzunehmende. Callouts via Text sind nicht nur langsamer, sie lenken auch euren Blick weg vom Crosshair, was in vielen Situationen einen verlorenen Gunfight bedeuten wird. Darum nutzt euer Mikrofon.