1 + 1 = eine Sensation! Die Rechnung ist einfach, wenn man bedenkt, welche Siegertypen für VAN DEER-Red Bull Sports ihre Passion für ein neues gemeinsames Projekt in die Waagschale legen. Rekord-Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher, Red Bull, Toni Giger ... ein Triumvirat des Erfolges, das in den kommenden Jahren den internationalen Skisport – im Weltcup und darüber hinaus – prägen wird.

„Red Bull ist ein langjähriger Unterstützer und Partner von mir“, erklärt Marcel Hirscher zum Zusammenschluss von VAN DEER und Red Bull. „Wir vertreten dieselben Werte und verfolgen die gleiche sportliche Vision. Ich weiß, dass wir durch unsere Zusammenarbeit den Skisport auf das nächste Level bringen können.“ Der achtfachte Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher und der ehemalige ÖSV-Sportdirektor Toni Giger haben gemeinsam viele Rekorde im Ski-Weltcup gebrochen. Diese Synergie an Know-how, Perfektionismus, Siegermentalität und dem kompromisslosen Streben nach Qualität wird von nun an für VAN DEER-Red Bull Sports gebündelt. „Hier treffen zwei Partner aufeinander, die im Sport alles erreicht haben und deswegen erfolgreich waren, weil sie für den Erfolg an jeder noch so kleinen Stellschraube drehen“, betont Toni Giger, einer von zwei Geschäftsführern des Herstellers. „Es ist für mich eine spannende Herausforderung, mit Alpin- und Sprungski bereits im kommenden Weltcup-Winter, um Spitzenplätze mitzukämpfen.“

