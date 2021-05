Wakeboarden lernen: Die besten Tipps für Anfänger

Der einfachere Start ist der Sitzstart. Zum Start hebst du das vordere Bein leicht aus dem Wasser und hältst die Hantel auf Hüfthöhe, bis du den Zug der Leine spürst. Sobald Zug auf die Leine kommt, wirst du automatisch aus dem Wasser gehoben. Jetzt ist es wichtig, Körperspannung aufzubauen, deine Arme nah am Körper zu halten und die Knie zu beugen. Bis du deinen ersten Start hinbekommst, kann es ein wenig dauern. Der Start ist das schwierigste am Wakeboarden, aber sobald du ihn einmal raushast, verlernst du ihn auch nicht mehr.

