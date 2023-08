Bigwall-Klettern: Ein Überblick mit den wichtigsten Infos

"Bigwall-Freeclimbing erinnert uns permanent daran, wozu wir Menschen fähig sind. Genau dazu machen wir das und deswegen sind wir hier", meint Kletter-Athletin Sasha DiGiulian , während sie auf die Bigwall-Route des Rayu verweist, in den Picos de Europa gelegen. Sasha, Matilda Söderlund und Brette Harrington bilden das erste rein weibliche Team , das diese Wand ohne zusätzliche Unterstützung kletterte.

Es sind gerade diese Challenges, die Sasha dazu inspirieren, fit zu bleiben -- was sie vermutlich auch zu dem Hardcore-Workout motivierte, das sie mit dem Big-Wave-Surfer Laird Hamilton in Malibu absolvierte, festgehalten in "No Days Off" .

Bigwall-Klettern, das über mehrere Tage mit einem Partner absolviert wird, gehört zu den physisch und mental anstrengendsten Arten des Kletterns, die du machen kannst.

Bigwall-Klettern, das über mehrere Tage mit einem Partner absolviert wird, gehört zu den physisch und mental anstrengendsten Arten des Kletterns, die du machen kannst. Mit der richtigen Entschlossenheit und vorsichtiger Vorbereitung ist es aber tatsächlich möglich (und auch sicher genug), sich der Bigwall-Herausforderung zu stellen.

Du spielst selbst mit dem Gedanken, einen Bigwall-Climb zu absolvieren? Und auch wenn du dich nur fragst, wie sich diese Disziplin von anderen abgrenzt -- wir liefern dir den Überblick, inklusive einigen Aspekten, die du beachten solltest, wenn du deinen nächsten Bigwall-Trip planst.

01 Was ist Bigwall-Klettern?

Grundsätzlich bist du in dieser Disziplin mit einer Route konfrontiert, die neben einem Partner mehrere Anläufe und Tage braucht, um sie zu Ende zu bringen. Es gibt keine Regeln, die auf die Schwierigkeit bzw. auf den Zeitfaktor verweisen; es reicht, eine entsprechende Route zu absolvieren, um als Bigwall-Climb zu gelten. Viele nennen etwa 300 Meter als magische Grenze, doch gilt es zu beachten, dass die härtesten Bigwall-Climbs dieser Welt auf Wänden unter 300 Meter zu finden sind.

Tommy Caldwell klettert auf der Dawn Wall in Yosemite Valley, CA. © Brett Lowell / Red Bull Content Pool

Der Führende der beiden Partner klettert mit einer sogenannten Trailing-Line und befestigt diese bei seinem Pitch. Dieses Seil wird dazu verwendet, um Ausrüstung nach oben zu transportieren; diese Taschen werden meist als "Haul Bags" oder "Pigs" bezeichnet. Währenddessen fixiert der Führende ein weiteres Seil, damit der Folgende sicher nach oben klettern kann. Dieser Prozess wiederholt sich mehrmals, bis beide Partner oben ankommen.

Der Hauptunterschied zum regulären Klettern liegt im Ausmass der Challenge: Die Routen sind länger und steiler, es braucht mehr Ausrüstung und eine ausgeklügeltere Kalkulation, bevor du loslegst. Dein Körper muss kräftig sein und einiges aushalten, vor allem dann, wenn die Bedingungen nicht optimal sind. Mental braucht es mehr Resilienz und Fokus, um die Motivation über mehrere Stunden aufrechtzuhalten. El Capitan (etwa 900 Meter hoch) im Yosemite National Park (Kalifornien) und The Streaked Wall (etwa 600 Meter hoch) im Zion National Park in Utah sind zwei Beispiele für Bigwall-Climbs in Amerika, wo einige der beeindruckendsten Leistungen hingelegt wurden .

02 Was du dir von einem Bigwall-Climb erwarten kannst

Schwerere Taschen

Mehr Ausrüstung geht logischerweise mit mehr Gewicht einher, und daran musst du dich erst einmal gewöhnen, bevor du dich auf einen entsprechenden Trip aufmachst. Traditionellerweise wird die persönliche Ausrüstung jeweils in die Tasche des Kletterers gepackt. Das Gruppen-Equipment besteht aus Utensilien, die jeder nutzt und in Form von entsprechenden Packs über das Seil nach oben transportiert werden.

Daneben brauchst du dein typisches Kletter-Equipment: Gurt, Helm, entsprechendes Schuhwerk, Seile, usw. -- und du benötigst Camping-Ausrüstung, Nahrung, Wasser, ein Erste-Hilfe-Paket und alles für deine persönliche Hygiene inklusive tragbarer Hilfsmittel, die du dann verwendest, wenn die Natur ruft (bekannt sind diese als "Poop-Tubes").

Umfangreichere Höhen

Sasha DiGiulian auf einer Route auf Kalymnos © Alex Grymanis / Red Bull Content Pool

Manche dieser Bigwall-Climbs starten in grösserer Höhe, also kann es sein, dass du das Gewicht deiner Ausrüstung gar nicht so stark spürst. Dennoch sollten sich all jene, die eine entsprechende Herausforderung angehen wollen, unter den vorhandenen Bedingungen akklimatisieren und sich daran gewöhnen.

Einer Studie der Cleveland Clinic nach treten bei 75 % der Menschen auf einer Höhe von über 3.000 Metern Symptome auf, die auf die vielen Höhenmeter zurückzuführen sind. Wenn du dann daran denkst, dass die Gipfel der Trango Towers in Pakistan über 6.000 Meter über dem Meeresspiegel liegt, dann weisst du, worauf du dich einlässt.

Camping im Vertikalen

Wenn du über mehrere Tage hinweg kletterst, verlangt das in der Regel danach, dass du auf der Wand übernachtest. Das Risiko, während des Schlafens zu fallen, schaltest du gänzlich aus, indem du permanent am Seil hängst, während du die Nacht in deinem vertikalen Zelt verbringst. Dennoch ist das eine gänzlich neue Erfahrung und sie kann überfordernd wirken, wenn du dich darauf mental nicht vorbereitet hast.

Die Kletterer Tommy Caldwell und Kevin Jorgeson im Yosemite National Park © Corey Rich / Red Bull Content Pool

Du benötigst also auch entsprechende Camping-Ausrüstung, bestehend aus einem Zelt, einem Schlafsack, zusätzlichen Seilen und Haken sowie eine Kopflampe.

Wetterveränderungen

Bist du in grosser Höhe unterwegs und sind die Spots sehr offengelegen, ohne Schutz - wie das auf einer Felswand so gut wie immer der Fall ist -- können sich die Wetterbedingungen schnell verändern. Da ist es naheliegend, dass du auch in dieser Hinsicht gut vorbereitet sein musst. Packe dir mehrere Schichten an Hosen und Jacken ein und setze daneben auf zusätzliche Socken, Handschuhe und eine Kopfbedeckung, auf die du im Fall der Fälle zurückgreifen kannst. Vermeide dabei Baumwolle, da sie den Schweiss absorbiert und die ganze Sache noch unangenehmer machen kann, als sie sowieso schon ist.

Die Wettervorhersage vor einem Versuch zu checken, gehört zu den essenziellen Aspekten der Vorbereitung. Verschiebe deinen Climb bei starkem Wind, bei Regen, Schnee oder allen anderen Wettervorhersagen, die das gesamte Ausmass erschweren.

03 Potenzielle Gefahren des Bigwall-Kletterns

Ohne gute Vorbereitung kann es gefährlich werden

Größere Climbs gehen mit einem geringeren Raum für einen Fehler einher -- ein einziger davon kann massive Konsequenzen mit sich bringen. Damit ist die Vorbereitung vor einem Aufstieg essenziell. Du errechnest dir die Anzahl der Tage, die du brauchst, und passt deinen Wasservorrat entsprechend an. Der Fokus auf die Details ist in der Vorbereitung ganz besonders wichtig. Immerhin könnte eine zu wenig eingepackte Hose den gesamten Trip ruinieren und gefährliche Situationen nach sich ziehen.

Daneben solltest du für einen Bigwall-Climb wenig überraschend trainieren, um das Ausmass der Herausforderung bereits im Vorhinein einschätzen zu können. Beginne damit, eintägige Climbs zu absolvieren und passe das Gewicht deiner Ausrüstung an, um dich daran zu gewöhnen.

Komplexe Routen

Auf Bildern wirkt ein Bigwall-Climb so, als würde es einfach in gerader Linie nach oben gehen. Wenn du dich dann aber näher damit auseinandersetzt, wirst du schnell merken, dass der Aufstieg in Richtung Gipfel sich wendet, biegt und in der Regel nach mehr verlangt, als reines vertikales Nach-oben-Klettern. Wirf nur einen Blick auf die 27 verschiedenen Routen am El Capitan!

Lange Climbs gehen in der Regel mit variierendem Terrain und Steilheit einher, und fortgeschrittene Kletter-Moves sind essenziell, um die verschiedenen Gegebenheiten hinter sich zu bringen. Informiere dich in allen Aspekten über die Route, bevor du deinen ersten Schritt setzt.

Mentale Hindernisse

Sasha DiGiulian klettert im Yosemite National Park. © Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Die mentale Vorbereitung ist immer ein Faktor, wenn du kletterst, aber noch viel wichtiger wird dieser, wenn dein Kletter-Trip mehrtägig ausfällt. Wir alle kennen diesen Umschwung der Emotionen, der sich von einer Stunde auf die nächste einstellt -- auf zwei Tage aufgerechnet fällt diese Angelegenheit gleich noch einmal intensiver aus. Im Bigwall-Climbing ist das Kontrollieren dieser Emotionen essenziell, um immer wieder smarte und durchdachte Entscheidungen treffen zu können. Daneben solltest du auch in einem Tempo arbeiten, das sowohl für dich als auch deinen Partner annehmbar ist. Andernfalls können Ermüdungserscheinungen oder andere Fehler in der Kommunikation die Folge sein und für weitreichende Probleme sorgen.

Höhenkrankheit

Ein geringerer Luftdruck und ein niedriger Sauerstoffgehalt auf grossen Höhen haben einen nachteiligen Effekt auf deine Gesundheit. Kopfschmerzen, Schwindel, Ermüdungserscheinungen, Appetitlosigkeit und Atembeschwerden sind typischen Symptome der Höhenkrankheit. Diese Zeichen musst du erkennen können; nicht zuletzt bilden sie die Grundlage für smarte Erscheinungen -- vor allem, wenn es darum geht, nichts unnötig zu riskieren.

Dehydrierung

Auf grossen Höhen dehydriert der Körper schneller, womit der Schlüssel darin besteht, den Wasserhaushalt unter Kontrolle zu behalten. Nicht genug Wasser mit dabei zu haben, kann dich in eine potenziell lebensbedrohliche Situation bringen, also bereite dich auch in dieser Hinsicht gut vor und geh sicher, dass jedem deiner Partner ausreichend Wasser zur Verfügung steht.

Ein mangelhaft ausgerüsteter oder trainierter Partner

Wählst du den falschen Partner für deinen Climb, dann kann das so gefährlich werden, wie es frustrierend ist. Du willst natürlich jemanden, der auf einem ähnlichen Skill-Level (oder darüber) agiert, wie du selbst. Daneben muss aber auch die persönliche Ebene passen; immerhin macht das deinen Trip noch genussvoller.

Abgeschiedenheit

Manche der höchsten Big Walls liegen von der Zivilisation weit entfernt. Als Kletterer musst du das Risiko verstehen, das damit einhergeht, abgeschiedene Territorien zu betreten. Du musst alle Eventualitäten einplanen, um im Fall der Fälle korrekt reagieren zu können. Welche Route schlagen die Einheimischen vor? Wen rufst du an, wenn es ein Problem gibt? Diese Fragen sollten beantwortet sein, bevor du dich an die Wand hängst.

Bigwall-Klettern ist nichts für die schwachen Nerven und auch nichts für jemanden, der gerade mit dem Klettern anfängt . Wenn du aber nach einer physischen und mentalen Challenge suchst oder es einfach liebst, dich selbst zu pushen, könnte das durchaus etwas für dich sein.

Die besten Kletterer der Welt klettern diese Wände im Free-Solo-Style , du aber kannst dir deine eigenen Ziele setzen...und darum geht es letztendlich: Dir Ziele zu setzen, an die du dich dann nach und nach herantastest.