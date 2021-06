4 Gründe, warum du „We are Football“ spielen solltest

Anstoss-Nostalgiker freuen sich auf die Rückkehr der Veteranen Gerald Köhler, Dirk Winter und Rolf Langenberg, die mit We Are Football endlich wieder das machen, was sie am besten Können. Ihr Game bietet lokalen sowie online Hot-Seat für zwei Spieler und einen umfassenden Editor, der jedes Fussballherz höher schlagen lässt. Wir verraten euch, für wen sich das Spiel lohnt und welche Motivation ihr für die Trainerbank benötigt.