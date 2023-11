Pokémon-Karten kamen im Jahr 1996 auf den Markt und haben seit der Zeit, in der sie auf Schulhöfen wie wild getauscht wurden, an viel Wert gewonnen. Heute findet man unter den rund 7.000 verschiedenen Pokémon-Karten von Nintendo einige, die Hunderte, Tausende oder sogar Zehntausende Euro wert sind. Oder sogar noch mehr? Es könnte sich durchaus lohnen, mal einen Blick auf deinen Dachboden zu werfen und zu schauen, ob du eine dieser zehn Pokémon-Karten besitzt.

01 Ishihara GX Promo (ca. 11.500€)

Zum 60. Geburtstag der Franchise beschloss der Präsident von The Pokémon Company, eine völlig neue Karte herauszugeben. An der Pokémon World Championship im Jahr 2018 (ein Event, bei dem sich die besten Spielerinnen und Spieler von Pokémon Go und anderen Spielen der Franchise messen) verlieh er die neue Karte an die besten Teilnehmenden.

Pokémon-Boss Ishihara hat seine eigene Karte © The Pokémon Company

Die Karte unterscheidet sich extrem von allen anderen Karten und hat ihren heutigen Wert vor allem ihrer Seltenheit und der Art der Verbreitung zu verdanken. Bis heute wurden nur vier dieser Karten von PSA, dem bekanntesten Grading-Service für Sammelkarten, analysiert und bewertet.

Wenn du dich eines Tages dazu entscheidest, mit Pokémon-Karten zu handeln, ist es ratsam, Karten zu verkaufen, die von PSA geratet wurden. In Deutschland gehört GSG zu den bekanntesten Grading-Organisationen.

02 Skyridge Glurak (ca. 14.000€)

Es gab ein paar Pokémon Sammelkarten, die man mit dem e-Reader des Gameboy Advance lesen konnte. Auf diesen waren dann Bonus-Items für Spiele oder Mini-Games zu finden.

e-Cards waren spezielle Pokémon-Karten, auf denen Daten gespeichert waren © The Pokémon Company

Das letzte Set, dass diese e-Cards beinhalten konnte war Skyridge. Eine Glurak-Karte mit der Zustandswertung von 10 durch den Rating-Service Beckett, konnte einen Preis von 14.000€ erzielen. Beckett ist für ihre strengen Auflagen bei der Bewertung von Zuständen bekannt. Eine 10er Wertung des Konkurrenten PSA erzielte "nur" etwa 2.000€

03 Battle Road Summer 2005 Turnier-Promo (ca. 14.500€)

Victory Orb-Karten wurden für die Top 3 der Battle Road-Turniere herausgegeben. Eine solche Karte, in der Summer 2005-Variante, in perfektem Zustand, konnte diesen extrem hohen Preis erzielen.

Victory Orb-Karten waren begehrte Turnier-Preise © The Pokémon Company

Durch ihre geringe Verfügbarkeit sind Victory Orb-Karten aus allen Jahren bei Sammlern sehr begehrt. Die 2005-Version zeigt aber das beliebte Pokémon Mew, weshalb es sie als beste Variante der Karte gilt.

04 Karpador – Tamamushi-Universität-Promo (ca. 16.000€)

Selbstverständlich ist auch das Kult-Pokémon Karpador unter den wertvollsten Karten! Auch hier handelte es sich um einen Preis für ein ungewöhnliches Pokémon-Turnier. Im Shogukakan Magazin wurden Grundschüler 1998 dazu aufgefordert, verschiedene Aufgaben durchzuführen und ihre Ergebnisse an die Tamamushi Universität zu senden.

Karpador – Tamamushi-Universität-Promo © cc

Die Schüler, die den Test bestanden haben, wurden zu einem mehrtägigen Turnier eingeladen und jeder der in diesem Turnier mindestens eine Partie gewonnen hat, wurde mit einem der besonderen Karpador belohnt. Ursprünglich wurden zwar 1.000 dieser Karten gedruckt – bereits beim Turnier wurden aber deutlich weniger ausgegeben und heute sind viele der Karten verschollen.

05 Rayquaza Gold Star (ca. 18.000€)

Goldstar-Karten sind mit einem goldenen Stern am Ende ihres Namens markiert. Diese sind spezielle Sammelvarianten von regulären Karten aus den unterschiedlichen Sets.

Spielstark und sehr teuer: Rayquaza aus dem EX Deoxys-Set © The Pokémon Company

Diese Rayquaza-Karte stammt aus dem Set EX Deoxys. Der Preis von 18.000€ bezieht sich auf eine Karte in absolut perfektem Zustand, in englischer Sprache.

06 L-P Master’s Key (ca. 20.000€)

Master's Key © The Pokémon Company

Nicht nur die Gewinner bekommen bei den großen Pokémon-Turnieren eine Preiskarte, sondern auch andere Teilnehmer können Karten ergattern. Zu einer der wertvollsten dieser Preiskarten zählt der Master’s Key. Diese L-P Promo-Karte wurde an die drei besten Spieler jeder Altersklasse im Kartenspiel und die vier besten Spieler jeder Altersklasse im Videospiel-Turnier der World Championship 2010 verteilt. Da so insgesamt 17 Kopien im Umlauf sind, wurde einer der seltenen Schlüssel bereits versteigert – für knapp 20.000€!

07 Glurak – Erste Edition (ca. 50.000€)

Neben all den an Wettbewerbe oder Veranstaltungen geknüpften Karten ist dieses Glurak fast ein Exot. Eine sehr gut erhalte Holo-Glurak-Karte der allerersten Generation wird heute mit bis zu 50.000€ gehandelt! Allerdings gilt dieser Preis nur für eine Karte, die eine Sammlerwertung von 10 erreicht. Das bedeutet, dass die Karte in perfektem Zustand ist.

Glurak Erste Edition © The Pokémon Company

Die meisten Karten wurden über die Jahre entweder intensiv genutzt oder von Eltern irgendwann entsorgt. Hier liegt definitiv das größte Potential, einen Schatz in der Abstellkammer zu finden! Selbst mit vielen Gebrauchsspuren kann diese Karte bis zu 450€ wert sein.

08 No.1 Trainer (ca. 60.000€)

Der Heiligen Gral der Wettbewerbs-Karten ist der No.1 Trainer. Diese Karten wurden ausschließlich bei Weltmeisterschaften oder ähnlich exklusiven, offiziellen Pokémon-Turnieren an die Gewinner verteilt. Da von jeder dieser Karten nur einzelne Exemplare existieren, hat jede Karte auch mindestens einen vierstelligen Wert – allerdings werden nur die allerwenigsten auch überhaupt verkauft. Wer gibt schon gerne einen WM-Pokal aus den Händen?

Viele der genannten Karten sind Preise, die den Gewinnern von unterschiedlichen Events überreicht wurden. Ein Beispiel dafür, wie ernst die Turnierszene rund um Sammelkarten sein kann. Wer sich ein Bild davon machen möchte, wie Trading Cards (in diesem Fall Magic: The Gathering ) auf Wettbewerbs-Niveau gespielt werden, sollte einen Blick auf Red Bull Untapped werfen:

Mit Abstand die wertvollste Karte ist aber der Pokémon Illustrator. Im Rahmen des ersten Illustrations-Wettbewerbs im November 1997 wurde diese Karte an die drei Gewinner und weitere zwanzig Teilnehmer mit besonders gelungenen Zeichnung ausgegeben. Wie bei den meisten Preisen sind aber auch hier über die Jahre einige Exemplare verloren gegangen. Heute sind nur noch fünf dieser ausschließlich auf japanisch erschienenen Karten im Umlauf. Auf einer Auktion im letzten Jahr wurde eines dieser Exemplare für unglaubliche 184.700€ gehandelt!

09 Prototype Turtok (ca. 300.000€)

Ursprünglich war Wizards of the Coast (Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons) der Verleger des Pokémon Sammelkartenspiels. Bevor der Look des ersten Sets definiert wurde, gab es eine Hand voll Protoypen.

Die Prototyp-Verison der ersten Karten-Edition sah noch etwas anders aus © Wizards of the Coast

Eine dieser Prototyp-Karten ging nun über den Thresen einer Online-Auktion. Es handelt sich hierbei um die Base-Set-Version von Turtok, die sich optisch eindeutig von der finalen Variante abhebt. Neben einer anderen Schriftart, fällt vor allem das Artwork auf. Dieses zeigt Turtok im Stil von Ken Sugimori, wie er auch auf der Box von Pokémon: Blaue Edition zu sehen ist.

10 Pokémon Illustrator (ca. 184.000€)

Allein schon auf dem Siegertreppchen zu landen ist schwierig, die Pokémon Illustrator-Karte mit ihrem geschätzten Wert von 180.000 € ist aber sogar offiziell die teuerste Karte der Geschichte. 1997 fand in Japan ein Zeichenwettbewerb statt. Die drei Gewinnerinnen und Gewinner erhielten diese Karte als Preis. Die Karten der 1. Generation haben wie immer den höchsten Wert. Heute befinden sich nur noch weniger als 20 solcher Karten im Umlauf. Bei einer Auktion im Jahr 2019 wurde eine von ihnen für 184.700 € verkauft.

Pokémon Illustrator © The Pokémon Company

Das ist aber noch nicht alles: Im April 2022 gab der Wrestler und Influencer Logan Paul satte 5.000.000 € dafür aus. Entspricht dieser Preis dem echten Wert der Karte? Absolut nicht. Aber bis heute ist es der teuerste Verkauf einer Pokémon-Karte in der Geschichte.

Das ist alles, was du wissen musst. Worauf wartest du noch? Schau in deinen alten Spielzeugtruhen nach, ob sich vielleicht ein echter Schatz darin versteckt. Falls nicht, kannst du auch einfach ein so genanntes „Booster Pack“ (Kartenpackungen) kaufen wie Kameto und hoffen, dass sich ein Glurak darin befindet.

Pokémon-Karten unterliegen starker Inflation und Spekulation. Die Preise und Verkaufsrekorde können sich daher schnell ändern. Die Rangliste wird aus diesem Grund laufend aktualisiert.