What‘s New In Your Playlist, Marco Odermatt?

Spätestens nach dem Riesenslalom-Sieg in Santa Catarina (ITA) ist klar: mit Marco Odermatt muss in dieser Ski Alpin Saison gerechnet werden. Schliesslich holte das sympathische Ski-Ass aus Nidwalden dort seinen ersten Riesenslalom-Weltcupsieg überhaupt.

Marco Odermatt in Sölden © Erich Spiess / Red Bull Content Pool

Welche Songs Marco auf seinem Weg zum Rennen genau gehört hat, wissen wir nicht. Uns hat er aber mal einen Blick in seine Playlist werfen lassen - und dabei haben wir einige Schätze entdeckt.

1. Liquido - Narcotic

Ich verbinde mit diesem Song viele Emotionen aus meiner Kindheit. Wir haben diesen Song oft auf dem Weg an die Kinderskirennen gehört. Marco Odermatt Alpine Skiing

"Dü düp düdüdü düp dü dü..." - der Klassiker unter den modernen Klassikern. 1998 gelang der deutschen Rockband Liquido ihr erster - und bislang eigentlich einziger - richtiger Hit. Aber wie: "Narcotic" schlug ein wie eine Bombe und sorgte für eines der legendärsten Keyboard-Riffs der Popgeschichte, das noch heute den gleichen Wiedererkennungswert wie "Seven Nation Army" oder "Hey Jude" besitzt.

2. Die Toten Hosen - An Tagen wie diesen

Ein motivierender Song für mich im Training oder vor dem Rennen und auch eine coole Erinnerung an ihr Konzert - im grössten Regen. Marco Odermatt Alpine Skiing

Wir lehnen uns hier mal aus dem Fenster: mindestens die Hälfte der Leser dieser Geschichte haben die Euphorie-Hymne der Düsseldorfer Punk-Helden schonmal lauthals mitgeschrien und sind dabei irgendjemandem in den Armen gelegen. Ein Song, der die guten Zeiten besingt und uns daran erinnert, dass "Tage wie diese" immer noch vor uns liegen.

3. Kontra K - Erfolg ist kein Glück

Ich höre diesen Song seit mehreren Jahren als Motivation und Push im Training und früher kurz vor den Rennen. Marco Odermatt Alpine Skiing

Eine Motivational Speech gepackt in einen Deutschrap Song: in "Erfolg ist kein Glück" beschwört der Berliner Rapper Kontra K Sportler-Tugenden. Die Message: Erfolg kommt nicht von selbst, du musst ihn dir hart erarbeiten. Ein zeitloses Motto, das beim Release 2015 genauso gilt wie heute.

4. Daryl Hall & John Oates - You Make My Dreams

Coole Melodie, macht gute Laune und passend zum Träumen. Marco Odermatt Alpine Skiing

Daryl Hall und John Oates, besser bekannt unter ihrem Duo-Kürzel Hall & Oates, waren Anfang der 80er Jahre zweifellos auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Mitten in diese Zeit fällt der Song "You Make My Dreams". Das Kuriose: zum Zeitpunkt des Erscheinens ist der Hit weit davon entfernt, der grösste Erfolg des Duos zu sein. Erst ab den 2000ern wird das Lied zur popkulturellen Blaupause des Guten-Laune-80s-Krachers und findet Verwendung in Filmen und Serien von "Dumm und Dümmerer" bis hin zu "The Office".

5. Klangkarussell - Hey Maria (Elderbrook Remix)

Mein Skikollege Gino Caviezel hat mir diesen Song gezeigt und er landete auf Platz 1 in meiner Spotify 2020 Playlist. Marco Odermatt Alpine Skiing

Mit den Hits "Sonnentanz" und "Netzwerk" prägte das Salzburger Produzenten-Duo Klangkarussell massgeblich den Elektrosound der 2010-er Jahre. Den Song "Hey Maria" schnappte sich der britische DJ Elderbrook und schneiderte daraus einen zugleich lässigen und tanzbaren Housetrack.

6. LIZOT - Weekend

Diesen Sommer bin ich auf den Song gekommen und er macht einfach Lust auf Party. Marco Odermatt Alpine Skiing

Wem der Song "Weekend" bekannt vorkommt: 1979 schaffte die niederländische Gruppe Earth & Fire mit dem Song ihren grössten (und einzigen) Hit. Damals gab es Platz 1 in den Schweizer Charts. Ganz so weit reichte es für das deutsche DJ-Duo LIZOT nicht. Nichtsdestotrotz ist ihr Elektro-Remix des Hitsongs eine höhrenswerte Party-Nummer, untermalt durch harte Beats.

7. Elderbrook - Numb

Easy Beat und gut für ein Lounge-Chillout. Marco Odermatt Alpine Skiing

Zunächst machte der Londoner DJ Elderbrook v.a. durch Remixe (u.a. auch von Pablo Nouvelle) von sich reden. 2017 veröffentlichte er dann sein erstes Studioalbum "Talking". Auf dem Nachfolger "Why Do We Shake In The Cold?" aus dem Jahr 2020 stammt auch der Track "Numb", der in der Elektroszene durch seine minimalistisch-melancholische Art Beachtung fand.

8. Paolo Nutini - Candy

Am Morgen, nach dem Mittag oder am Abend perfekt zum runterfahren. Marco Odermatt Alpine Skiing

Wir schreiben 2006: ein junger schottischer Sänger namens Paolo Nutini schafft es mit seinem Debütalbum "These Streets" in die Charts. Drei Jahre später sorgt der Nachfolger "Sunny Side Up" mit der Single "Candy" für noch mehr Furore. Melancholischer Gitarrensound trifft eine einzigartig smoothe Soul-Stimme. 2014 folgt der bis dato letzte Streich: das Album "Caustic Love" schafft es auch in der Schweiz auf Platz 1. Seitdem warten Fans sehnsüchtig auf einen Nachfolger.

9. Flying Burrito Brothers - Tried So Hard

Perfekt zum Chillen und Arbeiten mit einer guten Stimmung. Marco Odermatt Alpine Skiing

Die legendären Flying Burrito Brothers formten sich als Country-Folk-Rock-Band unter vielen Irrungen und Wirrungen Anfang der 70er-Jahre. 1970 - also noch im offiziellen Gründungs-Jahr - nahmen sie "Tried So Hard" zusammen mit Gene Clark auf, damals v.a. bekannt als Sänger von The Byrds. Eine launige Folkrock-Nummer, die Fans automatisch ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

10. Micha von der Rampe & Johnny Dampf - Ticki Tacka (Pistenedition)

Mood-Boost für den Aprés Ski. Marco Odermatt Alpine Skiing

... womit eigentlich alles gesagt wäre.

11. Moosh & Twist - Champion

Habe den Song aus einem Film und musste ihn sofort catchen. Cooler Song als Motivation im Training oder vor dem Rennen. Marco Odermatt Alpine Skiing