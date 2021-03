What‘s New In Your Playlist, Mat Rebeaud?

Schnee, Obstacles - und mittendrin ein e-FMX Bike: Mat Rebeaud zeigt im legendären Snowpark in Laax eine spektakuläre Show und verschiebt mal eben die Grenzen dessen, was man landläufig so auf zwei Rädern für möglich hält.

Sieh dir an, wie Mat Rebeaud mit E-FMX den Snowpark in Laax rockt

Doch welcher Sound motiviert und inspiriert den Schweizer Rider eigentlich zu seinen atemberaubenden Stunts? Uns hat Mat einen Blick in seien Playlist erlaubt.

1. AC/DC - T.N.T

Den Song höre ich immer vor dem Fahren und trinke dazu ein Red Bull - das gibt mir Energie und motiviert mich. Ausserdem war das mein Lied beim Final Run bei den Red Bull X Fighters - was die emotionale Bindung noch stärker macht. Mat Rebeaud

Die legendäre australische Band AC/DC wurde Anfang der 70-er Jahre von den Brüdern Angus und Malcolm Young gegründet und zog mit Hits wie "Highway to Hell" oder "T.N.T" in den Rock-Olymp ein. "T.N.T.", das mittlerweile legendäre Album mit der gleichnamigen Single, wurde bereits 1975 (damals noch mit Sänger Bon Scott) aufgenommen. Nach dessen Tod übernahm 1980 Brian Johnson den Lead-Gesang in der Band - und erledigt diesen Job trotz zwischenzeitlicher gesundheitlicher Probleme bis heute.

2. Justice - Genesis

Auch diesen Song höre ich immer vor dem Start. Ich verbinde ihn immer mit dem Free4style, einem lokalen Event. Wenn ich ihn höre, sehe ich immer das Publikum, meine Freunde und die Stimmung vor mir. Mat Rebeaud

"Genesis" - so hiess der erste Song des Albums "Cross (†)" des Pariser DJ Duos Justice , bestehend aus Gaspard Augé und Xavier de Rosnay. Die tiefen Fanfaren kündigen etwas Grosses an: mit Songs wie "D.A.N.C.E." oder "Never Be Alone" stürmten die Franzosen die Charts. In "Genesis" spiegelt sich dabei die ganze Breite des Albums wieder: 80s Gitarren- und Synthie-Sounds treffen auf epische Posaunen treffen auf wummernde Bässe treffen auf treibende Beats. Ein Meisterwerk.

3. AC/DC - It‘s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock‘n‘Roll)

Ich liebe es, das Lied zu hören, wenn ich meine Sachen vorbereite oder wenn ich mich am Tag vor dem Wettkampf vorbereite. Mat Rebeaud

Ein weiterer Kracher vom Album "T.N.T." der australischen Altrocker. "It‘s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock‘n‘Roll)" erzählt davon, wie hart das Leben als Rockstar doch ist - und beeindruckt durch ein sensationelles Dudelsack-Solo. Eindeutig ein Song für die Ewigkeit!

4. Elvis Presley - Love Me Tender

Die Musik meiner Hochzeit mit Floriane. Das Lied wurde bei unserem Einzug in die Kirche gespielt. Es bedeutet uns sehr viel. Ausserdem haben wir auch in Las Vegas mit Elvis geheiratet. Mat Rebeaud

1956 stürmte Elvis Presley mit der Schmacht-Ballade "Love Me Tender" weltweit die Hitparaden. Zudem war das Lied auch der Titelsong für Presleys ersten Kinofilm, der 1957 erstmals zu sehen war. Was viele nicht wissen: der Welthit ist ein Cover. Das Original ist ein Mistril-Song mit dem Namen "Aura Lee" und stammt bereits aus dem Jahr 1861.

5. Mozart Heroes - Mozart - Metallice (Symphony No. 40 - Enter Sandman)

Ein Freund hat mir diese Schweizer Gruppe gezeigt. Ich liebe es! Mat Rebeaud

Das Luzerner Duo "Mozart Heroes" verbindet auf einzigartige klassische und Metal-Musik. Mit Violoncello und Gitarre verbinden sie hier Mozarts "Symphony No. 40" mit Metallicas Mega-Hit "Enter Sandman". So rockig kann Klassik sein.

6. Rag‘n‘Bone Man - Human

Das Lied habe ich im Radion gehört. Es gefällt mir einfach. Mat Rebeaud

Mit "Human" schaffte der britische Sänger Rory Charles Graham, aka Rag‘n‘Bone Man 2016 den grossen Durchbruch. In der Schweiz kletterte der Song sogar bis an die Spitze der Charts. Grahams soulig kräftige Stimme gepaart mit den mächtigen Beats sorgte bei Musikfans weltweit für Gänsehaut.

À propos Gänsehaut: Mit seiner Stripped Session beim Montreux Jazz Festival sorgte der Sänger für genau diese. Hier kannst du dir seine Performance des Songs "Bitter End" noch einmal anschauen:

Rag 'n' Bone Man live at Montreux Jazz Festival

7. Live - Lightning Crashes

Kein Kommentar. Hör einfach zu! Mat Rebeaud

Im Zuge der Post-Grunge Welle machte sich die US-amerikanische Alternative-Band Live in den 90er-Jahren international einen Namen. Ihre Hymne "Lightning Crashes" widmet sich dem immer währenden Kreislauf des Lebens, zwischen Tod und Geburt - und das auf derart intensive Art und Weise, dass Gänsehaut garantiert ist.

8. Telegram - Follow

Das Lied hat wirklich Energie! Mat Rebeaud

"Follow" der Londoner Indie Rock Band Telegram ist ein rougher, roher Gitarren-Smasher, mit allem, was eben so dazugehört: einprägsamer Chorus, wilde Soundeffekte und eine psychodelisch angehauchte Bridge. Und natürlich völliger Eskalation zum Schluss.

9. Pennywise - Revolution

Musik, die ich zum Workout höre. Mat Rebeaud

Pennywise , die sich nach dem Clown aus Stephen Kings Roman "Es" benannten, sind im US-Punk eine feste Grösse. Schweizer Eishockey-Fans dürften sie v.a. durch ihren Song "Bro Hymn" bekannt sein, der dem EHC Biel als Einlaufmusik dient. "Revolution" erschien 2012 in einer Phase, in der die Band schon weit über die Grenzen der Punkszene hinaus bekannt war. Den ehrlich, punkigen Sound konnten sich Pennywise allerdings bewahren.

10. The Rolling Stones - Jumpin‘ Jack Flash

Ein Song der Rolling Stones musste einfach in diese Playlist. Mat Rebeaud

Allein Keith Richards weltberühmtes Gitarrenriff sorgt bei den unzähligen Fans der Band seit 1968 für Gänsehaut. Was jedoch weniger bekannt ist: "Jumpin‘ Jack Flash" rettete die Rolling Stones vermutlich vor dem Fall in die Tiefen der Rockgeschichte, sorgte er doch dafür, dass die Band nach einigen erfolgloseren Songs wieder einen Hit verbuchen konnten.

11. Bloodhound Gang - Fire Water Burn

Der Sound meiner Jugend! Mat Rebeaud

"The roof is on fire" - ehrlich gesagt: für ihre lyrischen Ergüsse und musikalische Raffinesse war die Bloodhound Gang nie bekannt. Dafür steht die Band um Jimmy Pop Ali und Bassist Evil Jared Hasselhoff bis heute für ihren durchgeknallten Humor, hemmungslose Live-Shows und kreative Videos. Bestes Beispiel? Ihr Hit "Fire Water Burn" .

12. Fatal Bazooka - Fous Ta Cagoule

Um mit einer guten Note zu enden: "ça rigole" Mat Rebeaud