What‘s New In Your Playlist, Poppin‘C?

Was für eine Wahl zum Start der Playlist:

"Captain EO"

ist ein Kurzfilm des Regisseurs

Francis Ford Coppola

, mit dem "King of Pop"

Michael Jackson

himself in der Hauptrolle. Der Clip wurde ursprünglich in 3D produziert und in den Disney-Vergnügungsparks weltweit gezeigt. Im Film enthalten sind die beiden MJ-Songs

"We Are Here To Change The World"

und

"Another Part of Me"

- natürlich inklusive spektakulärer

.