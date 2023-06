Nick und sein Ingenieurteam haben aus ihrem ersten Rennen in 2017 sehr viel gelernt. Sie bauten eine Art Riesen-Gasmaske auf Rädern und ... crashten sich auf spektakuläre Weise auf den Abhängen des Alexandra Palace in London. Daraufhin haben sie in ihrer Werkstatt weiter getüftelt und gingen zwei Jahre später mit einer stark veränderten Kiste an den Start, um dieses Mal den Titel einzufahren.