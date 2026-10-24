Bei der allerersten Austragung in der Schweiz erfüllte das Red Bull Dance Your Style World Final alle Erwartungen. Nach Paris, Johannesburg, Frankfurt, Mumbai und Los Angeles war Zürich das Zentrum der internationalen Streetdance-Community. 16 Tänzer und Tänzerinnen traten am 24. Oktober vor 7500 Fans im Hexenkessel Hallenstadion gegeneinander an.

Willis © Little Shao / Red Bull Content Pool Capjay © Little Shao / Red Bull Content Pool Xelyna © Romina Amato / Red Bull Content Pool Yoon Ji © Little Shao / Red Bull Content Pool Red Bull Dance Your Style 2026 World Final Switzerland Zurich © Little Shao / Red Bull Content Pool Willis © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Das Publikum entscheidet

Wie immer bei Red Bull Dance Your Style gab es keine Jury. Die Regel war: das Publikum entscheidet. Neu war in diesem Jahr, dass die Fans, die den Livestream auf YouTube verfolgten, ab den Viertelfinals live über den Chat mitstimmen konnten. Ihre Stimmen zählten zu 20 Prozent, jene der 6'000 Zuschauer:innen im Hallenstadion zu 80 Prozent.

Red Bull Dance Your Style 2026 World Final Switzerland Zurich © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Willis setzt sich gegen Yoon Ji durch

Nach einem Abend voller spektakulärer Battles standen sich im Finale Willis aus Frankreich und Yoon Ji aus Südkorea gegenüber – Hip-Hop gegen Waacking. In einem unvergesslichen letzten Duell überzeugte Willis das Publikum und sicherte sich den prestigeträchtigen Weltmeistertitel. Damit krönt er einen Weg, der früher in der Woche an den Pre-Finals begann, und eine Saison mit weltweit 167 Events.

Willis © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Stalamuerte im Halbfinal

Der aus Vevey stammende Stalamuerte, einer der acht internationalen Wildcards, schaffte es bis in den Halbfinal. Im Viertelfinal lieferte er sich mit dem Briten Slayer, Spezialist für Popping und zeitgenössischen Tanz, das wohl beste Battle des Abends.

Schau dir das Halbfinale zwischen Stalamuerte und Slayer an:

Ein Showcase von Sadeck

Geprägt wurde der Abend auch vom Showcase des französischen Tänzers und Choreografen Sadeck, das eigens für den Anlass kreiert wurde. Der Künstler, bekannt für seine spektakulären Gruppenchoreografien mit Regenschirmen, die in den sozialen Medien viral gingen, bot dem Publikum einen eindrücklichen visuellen Moment an der Schnittstelle von Streetdance und Inszenierung.

Entdecke die Show von Sadeck:

Eine Woche voller Battles in Zürich

Schon vor dem grossen Finale stand Zürich ganz im Zeichen des Tanzes. Am 21. und 22. Oktober kämpften 60 Tänzer:innen aus aller Welt an zwei Pre-Finals im Schiffbau um einen der acht letzten Startplätze im World Final. Der Westschweizer Zax verpasste die Qualifikation nur knapp.

Die acht Qualifizierten:

Sharay – Kolumbien – Freestyle

Happyfeet – Neuseeland – Hip-Hop / Freestyle

Yoon Ji – Südkorea – Waacking

Slayer – Großbritannien – Popping / Zeitgenössischer Tanz

Lil Syd – Österreich – Hip-Hop

Hector – Dänemark – Hip-Hop

Willis – Frankreich – Hip-Hop

Ringo Winbee – Japan – Popping

Sie stiessen zu den acht internationalen Wildcards: Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa und Chaa.

Red Bull Dance Your Style World Final 2026 © Red Bull

Das Finale nochmals erleben – Wiedersehen 2027

Das Red Bull Dance Your Style World Final 2026 ist als Replay auf dem YouTube-Kanal von Red Bull Dance verfügbar. Das nächste World Final findet am 6. November 2027 in London statt.

Red Bull Dance Your Style World Final Livestream Tänzer:innen aus aller Welt stürmen die Tanzfläche für ein letztes Battle, bei dem das Publikum entscheidet, wer die Krone gewinnt.