Fitness
© Romina Amato for Wings for Life World Run
Running
Wings for Life World Run 2026: 12'657 Gründe, in der Schweiz zu laufen
Am 10. Mai 2026 nahmen in der Schweiz 12'657 Personen am Wings for Life World Run teil. 8'000 davon versammelten sich in Zug für den Flagship Run und 4'657 nahmen über App Runs im ganzen Land teil.
Bei fast perfektem Wetter in Zug - nicht zu heiss und nicht zu kalt, mit Sonne und ein paar Wolken - starteten die Teilnehmer. Erst kurz nachdem der letzte Läufer eingeholt war, setzte der Regen ein.
Das Prinzip des Wings for Life World Run bleibt einzigartig: Es gibt keine Ziellinie. Alle Teilnehmer, unabhängig von ihrer Zeitzone, starten weltweit zur exakt gleichen Zeit. In der Schweiz um 13:00 Uhr.
Dreissig Minuten später beginnt ein Catcher Car zu fahren, um die Läufer einzuholen, wobei jeder nach und nach ausscheidet, wenn er überholt wird. Der Letzte, der eingeholt wird, wird zum Sieger erklärt.
In Zug wurde das Catcher Car von den Schwestern und Beachvolleyball-Stars Anouk und Zoé Vergé-Dépré gefahren, die die Teilnehmer beim Schlusssprint anfeuerten.
Dieses Format ermöglicht es allen, teilzunehmen - egal ob Langstreckenläufer, Gelegenheitsjogger oder einfach nur Spaziergänger. Jeder setzt sich sein eigenes Ziel, ohne Zeitdruck oder eine zu überquerende Ziellinie. Alle haben aber Eines gemeinsam: Laufen für diejenigen, die es nicht können.
Seit der Erstausgabe im Jahr 2014 sammelt der Wings for Life World Run Spenden, um die Forschung zu Rückenmarksverletzungen zu unterstützen. 100% der Startgebühren und Spenden gehen an die Wings for Life Foundation, die vielversprechende Forschungsprojekte auf der ganzen Welt finanziert.
Rekordzahlen in der Schweiz und weltweit
Im Jahr 2026 hat der Wings for Life World Run in der Schweiz einen neuen Meilenstein erreicht:
- Insgesamt 12'657 Teilnehmer.
- davon 8'000 beim Flagship Run in Zug.
- und 4'657 über die App Runs im ganzen Land.
Und hier die weltweiten Zahlen:
- 346'527 Teilnehmer in 173 Ländern.
- 7 Flagship Runs
- 648 App Runs, die in 73 Ländern organisiert wurden.
- 192 Nationen waren vertreten
- und eine globale Spendensammlung von 9,2 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung.
Ein Staraufgebot von Schweizer Sportstars
Wie in den vergangenen Jahren war ein Staraufgebot von Schweizer Sportstars am Start in Zug. Neben den Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré im Catcher Car nahmen mehrere Top-Athleten an der Veranstaltung teil oder feuerten die Teilnehmer an, darunter: Marco Odermatt,Camille Losserand, Liv Broder, Jérémie Heitz, Mathilde Gremaud, Maxime Chabloz, Fabian Bösch, Simon Ehammer.
Solide Schweizer Sieger gegen das Catcher-Car
Auf der Leistungsseite waren die Schweizer Ergebnisse wieder einmal beeindruckend.
- In der Kategorie Laufen Männer war Raphael Josef (SUI) der letzte, der vom Catcher Car nach 61,68 km in Zug überholt wurde.
- Bei den Frauen im Laufwettbewerb gewann Seraina Stettler (SUI) das Rennen mit 49,08 km, was ihr einen hervorragenden sechsten Platz in der Weltrangliste einbrachte.
- Im Rollstuhl war Witold Misztela (PL) wieder einmal nicht zu schlagen. Er legte 56,93 km zurück, bevor er eingeholt wurde.
In der Weltrangliste wurde der Kampf um den Titel bis zu den letzten Kilometern ausgetragen:
- Der Gesamtsieger bei den Männern ist Jo Fukuda (Japan) mit unglaublichen 78,95 km.
- Bei den Frauen setzte sich Mikky Keetels (Niederlande) mit 62,24 km durch.
Treffen im Jahr 2027
Der Wings for Life World Run wird am 9. Mai 2027 wieder stattfinden. Egal, ob du ein erfahrener Läufer, Walker, Rollstuhlfahrer oder einfach nur neugierig auf eine einzigartige sportliche und solidarische Erfahrung bist, du kannst dir das Datum schon jetzt in deinem Kalender anstreichen.
Die Anmeldung für den nächsten Flagship Run und die App Runs wird am 4. November 2026 um 12 Uhr auf der offiziellen Website des Laufs eröffnet.
Alle Fotos vom Run 2026 findest du bald unter diesem LINK.