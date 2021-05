5 Gründe, warum du beim Wings for Life World Run am 9. Mai mitlaufen musst

Wie oft hat man schon die Chance zu sagen, dass man Teil eines globalen Großereignisses war, ganz zu schweigen von einem Rennen mit Spitzenathleten aus der weltweiten Sportszene? Dein Name wird in der globalen Ergebnisliste für alle sichtbar sein und die App macht es einfach, deine Fotos und Videos zu teilen. Genieße den Ruhm, Baby!

Wie oft hat man schon die Chance zu sagen, dass man Teil eines globalen Großereignisses war, ganz zu schweigen von einem Rennen mit Spitzenathleten aus der weltweiten Sportszene? Dein Name wird in der globalen Ergebnisliste für alle sichtbar sein und die App macht es einfach, deine Fotos und Videos zu teilen. Genieße den Ruhm, Baby!

Wie oft hat man schon die Chance zu sagen, dass man Teil eines globalen Großereignisses war, ganz zu schweigen von einem Rennen mit Spitzenathleten aus der weltweiten Sportszene? Dein Name wird in der globalen Ergebnisliste für alle sichtbar sein und die App macht es einfach, deine Fotos und Videos zu teilen. Genieße den Ruhm, Baby!