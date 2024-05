Das war der Wings for Life World Run 2024: Zusammenfassung in fünf Zahlen

Wings for Life World Run Der Wings for Life World Run, die gröste Laufveranstaltung der Welt, ist 2024 wieder da. Erlebe, wie Hunderttausende Menschen für diejenigen laufen, die es nicht können.

10.000 Teilnehmer (oder fast 😉) in der Schweiz.

Damit du einen Überblick, über den Event bekommst, sind hier fünf Zahlen, die den Wings for Life World Run beschreiben:

und zeigten damit ihre Solidarität mit der Rückenmarksforschung. Ob bei den Flagship Runs in sieben Ländern oder über die spezielle App, Teilnehmer aus der ganzen Welt vereinten sich für ein gemeinsames Ziel: Laufen für diejenigen, die es nicht können.

Weltweit versammelten sich mehr als eine Viertelmillion Läufer und Rollstuhlfahrer gleichzeitig in

© Phil Gale for Wings for Life World Run

gesammelt. Damit leisteten alle Teilnehmer erneut einen bedeutenden Beitrag zur Rückenmarksforschung. Jeder Schritt, der getan wurde, und jeder Kilometer, der zurückgelegt wurde, symbolisierte einen Schritt in Richtung wissenschaftlicher Durchbrüche.

Im Zuge des Wings for Life World Run 2024 wurde weltweit die beträchtliche Summe von

© Phil Gale for Wings for Life World Run

einen Rekord. Darunter waren 6500 Begeisterte, die beim Flagship Run in Zug an den Start gingen, zusätzlich zur landesweiten Teilnahme am App Run.

© Fabiano Mancesti for Wings for Life World Run

Läufer bereit zum Start in Zug

© Phil Gale for Wings for Life World Run