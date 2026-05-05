World Climbing Series Bern 2026: Die Boulder-Elite zu Gast in der Festhalle

Vom 22. bis 24. Mai 2026 wird Bern zum internationalen Treffpunkt der Boulder-Szene. Bei den World Climbing Series Bern treten die besten Athlet:innen der Welt in der Festhalle Bern gegeneinander an. Auf engstem Raum treffen Präzision, Kraft und Nervenstärke auf spektakuläre Moves, dramatische Duelle und eine mitreissende Atmosphäre.

Austragungsort ist das BERNEXPO-Areal, wo gleichzeitig auch das MUV-Festival stattfindet. Sportfans, Bewegungshungrige und Outdoor-Begeisterte finden hier an einem Wochenende alles, was ein modernes Event ausmacht: Weltklasse-Wettkämpfe, Festivalstimmung und ein Treffpunkt für die gesamte Kletterszene.

Im Mittelpunkt der World Climbing Series Bern steht das Bouldern – Klettern ohne Seil an kurzen, technisch wie körperlich extrem anspruchsvollen Routen. Die Athlet:innen haben nur begrenzte Versuche, um die Boulder zu toppen. Jeder Griff und jede Sekunde der Konzentration können über das Weiterkommen entscheiden. Die unmittelbare Nähe zur Wand macht die Spannung für die Zuschauer:innen direkt spürbar.

World Climbing Series Bern 2025 © Vladek Zumr

Wettkampfprogramm auf einen Blick

Freitag, 22. Mai 2026 – Qualifikationen Frauen & Männer

08:00 Uhr: Türöffnung

09:00–13:30 Uhr: Qualifikationen Frauen

15:30–21:00 Uhr: Qualifikationen Männer

Am Freitag werden die Weichen gestellt: In den Qualifikationen zeigen die Athlet:innen ihr gesamtes Repertoire, um sich einen Platz in den Halbfinals zu sichern.

Samstag, 23. Mai 2026 – Halbfinals & Finale Frauen

09:00 Uhr: Türöffnung

10:00–12:30 Uhr: Halbfinals Frauen

18:00 Uhr: Finale Frauen

Der Samstag gehört den Frauen. Nach einem intensiven Halbfinale am Vormittag fällt am Abend im Finale die Entscheidung um den Sieg – erfahrungsgemäss mit vielen Last-Minute-Tops und Gänsehautmomenten.

Sonntag, 24. Mai 2026 – Halbfinals & Finale Männer

09:00 Uhr: Türöffnung

10:00–12:30 Uhr: Halbfinals Männer

18:00 Uhr: Finale Männe

Zum Abschluss übernehmen die Männer die Bühne. Im Finale am Sonntagabend werden die härtesten Boulder des Wochenendes präsentiert – ein Höhepunkt für alle, die dynamische Sprünge, kraftvolle Überhänge und technische Präzision lieben.

Infos & Tickets

Die World Climbing Series Bern und das MUV-Festival finden vom 22. bis 24. Mai 2026 auf dem BERNEXPO-Areal statt.

Weitere Informationen zu Tickets, Anreise und Rahmenprogramm gibt es auf der offiziellen Website .

World Climbing Series Bern 2025 © Vladek Zumr