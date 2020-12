World of Warcraft: Shadowland - Das Jenseits erwartet euch!

Nach einigen Verschiebungen ist Shadowlands, die aktuelle Erweiterung von World of Warcraft am 23. November erschienen. Der Launch verlief ohne grosse Probleme und Spieler aus der ganzen Welt konnten ihre ersten Erfahrungspunkte in den Schattenladen sammeln.

Blizzard legt viel Wert darauf, dass die Abenteurer die Spielewelt und Geschichte von Shadowlands lückenlos erleben können. Dies geht allerdings nur auf Kosten der spielerischen Freiheit.

Gar nichts entkommt dem Schlund!

World of Warcraft: Shadowlands setzt direkt nach den Ereignissen des Pre-Patches an. Sylvanas Windläufer hat die Krone der Dominanz zerstört und damit den Schleier zwischen Azeroth und den Schattenladen zerrissen. Der amtierende Lichkönig, Bolvar Fordragon, wird von den Rittern der schwarzen Klinge gerettet, während mehrere Recken der Allianz und Horde entführt werden. Unter diesen gefangenen sind Jaina Prachtmeer, Anduin Wrynn, Thrall und Baine Bluthuf.

Es liegt also nun an euch, als Champion eurer Fraktion, das Jenseits zu betreten und die verlorenen Seelen zu befreien. Dafür stürzt ihr euch in den Schlund. Eine trostlose Zone unter der Herrschaft des mächtigen Kerkermeisters. Zwar findet ihr Jaina, Thrall und die übrigen Gefangenen, müsst aber gegen die Macht ihres Peinigers die Waffen strecken und fliehen.

Ihr entkommt nach Oribos, dem Herz der Schattenlande, wo sich ein weiteres Problem offenbart. Die Seelen aller verstorbenen gelangen normalerweise nach Oribos, wo sie dann ihrem entsprechen Leben nach dem Tod zugewiesen, oder in den Schlund verbannt werden. Jedoch wurde vor kurzem die Verbindung in diese Nachleben gebrochen, was dazu führt, dass immer mehr Seelen in den Schlund fliessen und den Kerkermeister, und damit auch Sylvanas, weiter stärken. Die Mission ist klar: Stellt die Verbindung zu den unterschiedlichen Nachleben wieder her und befreit die verschleppten Krieger der Allianz und Horde.

Mit schnellen Schritten Richtung Maximal-Level

In Sachen Level-Content geht World of Warcraft: Shadowlands einen andern Weg als bisherige Erweiterungen. Innerhalb der Patches, die das Release des Add-Ons vorbereitet haben, wurde bereits das neuen Level-System eingeführt: Die vorherige, maximale Stufe wurde von 120 auf 50 reduziert und Spieler können nun entscheiden, welchen Geschichtsstrang aus der Vergangenheit sie auf dem Weg dorthin erleben wollen. Blizzard wählte den Schritt, um die Spieldauer bis zum erreichen von Level 50 zu reduzieren. Zudem soll durch den Fokus auf eine Storyline mehr Kontext für die Ereignisse innerhalb der Spielwelt geschaffen werden.

Shadowlands erhöht das Maximal-Level auf 60. Der Weg dorthin ist, analog zu den Änderungen vergangener Patches, wesentlich effizienter gestaltet als zuvor. Anstatt frei zu entscheiden, in welcher der vier neuen Zonen ihr questen wollt, werdet ihr anhand eines roten Fadens durch das Abenteuer geführt. Das Spiel unterscheidet auch noch klarer zwischen Story- und Neben-Quests. Aufgaben, die den Handlungsstrang vorantreiben sind mit einem grossen Wappen gekennzeichnet. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit weitere Quests anzunehmen und Bonus-Erfahrung und Items zu verdienen, notwendig ist es allerdings nicht. Der Spielverlauf ist so getaktet, dass ihr zum Abschluss der vier Gebiete auf jeden Fall Stufe 60 erreicht habt. Je nachdem wie sehr ich euch mit Dingen wie Dungeons, Kräutersammeln und weiteren Quests beschäftigt, werdet ihr dieses Ziel dementsprechend früher erreichen.

Ein Ausrufezeichen innerhalb eines Wappens symbolisiert eine Story-Quest © Activision Blizzard

Neben der Möglichkeit eine fokussiertere Geschichte zu erzählen, nutzt World of Warcraft: Shadowlands diesen Aufbau auch, um euch mit den Fraktionen der vier Quest-Gebiete vertraut zu machen. Den Kyrianern der Bastion, den Nekrolords von Maldraxxus, den Nachtfae des Ardenwald und den Venthyr von Revendreth. Während eurer Reise durch ihre Domänen werdet ihr mit den Mitgliedern dieser Gruppen interagieren, sie werden euch neue Features vorstellen und mit einzigartigen Fähigkeiten belohnen. Diese Skills könnt ihr vorerst nur einsetzen, solange ihr euch in der respektiven Zone befindet. Die Fähigkeit der Kyrianer ist also nur in der Bastion nutzbar.

Dies dient als Vorbereitung für den End-Game-Content. Hier geht ihr einen Pakt mit einem der vier Fraktionen der Schattenlande ein. Ihr bekommt von ihnen tägliche Aufgaben, Items und die Möglichkeit jederzeit ihre Fähigkeiten zu nutzen. Dies soll euch auf das ultimative Ziel vorbereiten: Den Abstieg in den Schlund.

Die Schönheit des Nachlebens

In Sachen Design liefert das Kunst-Team von Blizzard auch in World of Warcraft: Shadowlands wieder ab. Die unterschiedlichen Zonen sind optisch liebevoll umgesetzt und heben sich stark voneinander ab. Von den weissen Gräsern, der schwebenden Inseln der Bastion geht es das modernde Grün von Maldraxxus, durch das mystische, violette Leuchten des Ardenwald, bis hin zu den dunklen Ecken von Revendreth. Das macht die Erkundung der neuen Zonen, wie immer, sehr motivierend - man möchte sehen, was einen hinter der nächsten Ecke erwartet.

Musikalisch kann der Titel mit der Optik erneut mithalten. Jedes Stück ist treffend komponiert und untermalt die Atmosphäre der Schattenlande perfekt. Durch den Wunsch, eine packende Geschichte zu erzählen, als jemals zuvor, sind auch zahlreiche Passagen mit Voice Acting hinterlegt.

Geschichte auf Kosten von Freiheit

World of Warcraft: Shadowlands macht einen mutigen Schritt. Es nimmt dem Spieler in der Level-Phase einen ordentlichen Batzen Freiheit, um dafür zu Sorgen, dass dieser keinen Teil der Geschichte und Spielwelt verpasst. Dies kann dazu führen, dass man leicht das Gefühl hat, nur noch einem Quest-Marker hinterherzulaufen. Eine Änderung, die vermutlich nicht jedem gefallen wird.

Die Einschränkung der Optionen hat aber auch seine Vorteile. Man bekommt ein sehr gutes Verständnis für die Schattenlande, ihrer Bewohner und was diese einem nach Erreichen der Maximalstufe zu bieten haben. Sobald man Level 60 erreicht hat, eröffnet das Spiel die gewohnten Optionen: Raids, Dungeons, PVP und World Quests. Der Weg dorthin ist anders als gewohnt, aber auch wesentlich kürzer als bisher. Fans des Grinds zum Level-Cap werden also enttäuscht sein.