World of Warcraft: Shadowlands - Tipps zum Start in das neue Add-On

Der Schleider zwischen Azeroth und dem Jenseits wurde zerrissen. Champions der Horde und Allianz wurden entführt. Es liegt an euch die Schattenlande zu betreten, eure Verbündeten zu befreien und Sylvanas Windläufer das Handwerk zu legen.

Damit ihr euch nicht völlig unvorbereitet in World of Warcraft: Shadowlands stürzen müsst, haben wir ein paar Tipps für euch, die euch den Einstieg etwas erleichtern sollen

Hier startet eure Reise in die Schattenlande

Loggt ihr euch mit einem Level 50-Charakter in das Spiel ein, oder erreicht das vorherige Maximallevel mit einem Twink, wird euch im Normalfall der Weg zum Startpunkt für die Schattenladen-Intro-Quest gegeben.

Sollte dies nicht passieren: Die Allianz startet am Brunnen direkt vor Burg Sturmwind, die Horde vor der Hütte des Warchiefs im Tal der Stärke.

Story-Quests immer im Auge

Bereits die Pre-Patches zu World of Warcraft: Shadowlands haben den neuen Quest-Marker eingeführt, der euch nun leichter an euer Ziel führen kann. Ein Diamant zeigt euch direkt auf eurem Bildschirm an, wo sich euer Ziel relativ zu eurer Position im dreidimensionalen Raum befindet.

Doch das ist nicht die einzige optische Änderung im Bereich Quests. Damit ihr Story-Quests nun noch leichter identifizieren könnt, haben diese ein neues Ausrufezeichen über Quest-Gebern erhalten: Ein Wappen symbolisiert, dass ihr hier die Geschichte von Shadowlands weiterspielen könnt.

Ein Ausrufezeichen innerhalb eines Wappens symbolisiert eine Story-Quest © Activision Blizzard

Linearer Quest-Verlauf

Vergangene Erweiterungen haben euch immer eine gewisse Freiheit darin gelassen, in welcher Reihenfolge ihr die neu hinzugefügten Gebiete erkundet. In World of Warcraft: Shadowlands werdet ihr zu Gunsten der Story in einer fixen Abfolge durch die Areale geleitet. Wer also in seiner Lieblingszone leveln möchte, wird enttäuscht. Dafür ist die Level-Erfahrung an den Verlauf der Geschichte angepasst. Am Ende der Story müsstet ihr sicher Level 60 erreicht haben.

Erster Stopp in Schadowlands: Die Bastion © Activision Blizzard

Achtung! Andere Fraktion!

In Battle for Azeroth hatten Allianz und Horde jeweils eigene Gebiete, in denen sie ihre Quests vollzogen haben. Es war zwar möglich - und innerhalb der Kampagne notwendig - die Areale der gegnerischen Fraktion zu besuchen, man lief aber im Durchschnitt eher weniger Spielern der gegnerischen Fraktion über den Weg.

Dies ändert sich in Shadowlands: Allianz und Horde teilen sich sämtliche Gebiete. Das bedeutet, dass ihr gerade zu Beginn, wenn noch viele Spieler in den Anfangsgebieten unterwegs sind, Kämpfe um Quest-Mobs ausbrechen können. Während es mittlerweile so geregelt ist, dass ihr euch Gegner mit den Spielern der eigenen Fraktion teilt, so könnt ihr keine Belohnungen für Mobs bekommen, die initial von Spielern der verfeindeten Seite angegriffen wurden.

Wählt euren Pakt

Zum Ende der Story beginnt das Endgame von World of Warcraft: Shadowlands. Ihr werdet euch immer wieder in den Schlund wagen müssen. Ein trostloses Gebiet unter der Aufsicht des Kerkermeisters. Ihr müsst aber nicht unvorbereitet den Abstieg in die Tiefe angehen.

Im Laufe der Geschichte lernt ihr vier unterschiedliche Gruppierungen kennen: Die Kyrianer,die Nekrolords, die Nachtfae und die Venthyr. Mit einem dieser Fraktionen könnt ihr einen Pakt schliessen.

Der Pakt gibt euch Zugriff auf Rüstungssets, Mounts, Fähigkeiten und neue Features. So könnt ihr als Mitglied der Nekrolords zum Beispiel eigene Monstrositäten bauen, die euch auf manchen eurer Abenteuer begleiten.

Monstro-Maker - Als Nekrolord baut ihr einen Untoten zusammen © Activision Blizzard

Natürlich spricht nichts dagegen, dass ihr eure Wahl basierend auf dem Design einer Fraktion wählt. Solltet ihr einen spielerischen Fokus auf Mythic+, Raids oder PVP haben, so ist es aber ratsam sich schlau zu machen, welcher Pakt einen mit den nützlichsten Fähigkeiten versorgt.

Der neue Hub: Oribos

Die “Hauptstadt” von World of Warcraft: Shadowlands ist Oribos. Diese dient, ähnlich wie Dalran, als Hub für Allianz und Horde zugleich. Ihr Design ist weniger verspielt, als das der beiden Hauptstädte Boralus und Zuldazar, die Spieler in Battle for Azeroth besucht haben. Oribos ähnelt von seiner Struktur her der Unterstadt der Verlassenen. Es gibt vier Viertel, die alle ihren eigenen Zweck erfüllen. So findet ihr optische Anpassungsmöglichkeiten, wie den Barbier oder Transmoger, in der Halle der Kuriositäten und die Berufsausbilder in der Halle der Formen.

Oribos ist leicht zu navigieren © Activision Blizzard

