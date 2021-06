WRC 10 angespielt: Sprung auf den Rallye-Thron

Anfang September startet mit WRC 10 von KT Racing das offizielle Spiel zur Rallye-Weltmeisterschaft WRC . Im Rahmen einer Vorschau konnten wir die neue Rennsimulation bereits ausgiebig testen und mit Game Director Alan Jarniou sprechen. In unserer Vorschau verraten wir euch, warum der neueste Serienteil den virtuellen Rallye-Thron erklimmen dürfte.

01 WRC 10 Gameplay: Noch mehr Realismus

Der Aufwärtstrend innerhalb der WRC-Reihe geht erfreulicherweise auch mit WRC 10 weiter. Bereits der neunte Ableger im vergangenen Jahr fühlte sich auf Schnee, Schotter und Asphalt hervorragend an – für den kommenden Teil haben die Entwickler noch einmal das Spielgefühl verfeinert , um für mehr Realismus zu sorgen.

Vor allem die Simulation der Radaufhängungen und der Aerodynamik wurden überarbeitet. Das Ergebnis ist ein noch präziseres und besseres Fahrgefühl, bei dem sich die verschiedenen Untergründe noch stärker auf das Verhalten der Rallye-Boliden auswirken als je zuvor.

Besonders in Kombination mit einem Lenkrad spielt sich WRC 10 extrem realistisch und es ist schlicht ein Genuss, die WRC-Wagen um die Haarnadelkurven im staubigen Estland oder in den verregneten Wäldern der Rallye Kroation zu jagen.

WRC 10 geht in eine ganz andere Richtung als die Arcade-Offroadhatz DiRT 5 und spielt sich selbst mit aktivierten Fahrhilfen ziemlich knackig. Profis dürfen zudem nahezu jede Schraube mithilfe des Fahrzeug-Setups feinjustieren, um das Maximum aus den Rennwagen herauszukitzeln.

WRC 10-Demo PC-Testversion ab 16. Juni Eine spielbare Demoversion von WRC 10 erscheint am 16. Juni auf Steam.

WRC 10 fühlt sich noch eine Spur realistischer an © Nacon Technisch & spielerisch legt WRC 10 abermals eine Schippe drauf © Nacon

02 Abwechslung pur: Über 120 Etappen in 19 Umgebungen

Auch hinsichtlich des Umfangs legt WRC 10 mächtig zu. 19 Länder und Umgebungen sind mit von der Partie, darunter natürlich alle Austragungsorte der WRC-Saison 2021 , sowie sechs historische Locations (beispielsweise in Griechenland oder Neuseeland).

Diese warten mit satten 120 Etappen , knapp die Hälfte davon wurde komplett neu gestaltet – doch sogar die Events der bereits bekannten Rallies wurden vollständig überarbeitet. Zudem verfügen sie dank grafischer Verbesserungen über ein neues Vegetationsmodell und bieten viele zusätzliche Details im Vergleich zum Vorgänger.

In WRC 10 spielt die Historie der Rallye-Weltmeisterschaft eine zentrale Rolle. Fans der Serie dürfen sich daher über einige der ikonischsten Etappen und etliche legendäre Boliden freuen. Nicht alle davon schaffen es jedoch zum Release im September in das fertige Spiel.

Immerhin verrät Game Director Jarniou im Gespräch, das sämtliche Zusatzinhalte nach dem Launch als kostenlose Updates für alle Spieler hinzugefügt werden. Dazu zählen beispielsweise die Rallye Deutschland und Mexiko, sowie viele weitere Stages, Events und sogar ganz neue Features.

Der virtuelle Thierry Neuville bei der Arbeit © Nacon

03 Gespielte WRC-Geschichte: Der neue History Modus

Wie auch schon die F1-Reihe von Codemasters, beleuchtet WRC 10 die Geschichte des Rallyesports . Natürlich könnt ihr mit einigen der legendärsten WRC-Boliden in jedem Spielmodus an den Start gehen und so die Historie des Offroad-Motorsports nachempfinden.

22 historische Rennwagen samt Originallackierungen und Fahrernamen haben es in das Spiel geschafft. Vom Ford Escort MkII aus dem Jahr 1973 über den Subaru Impreza WRC 1997 von Rallye-Legende Colin McRae bis zum Citroen Xsara WRC 2005 von Sébastien Loeb ist so ziemlich alles vertreten, was Rang und Namen hat.

Auch die historischen Events liegen in verschiedenen Varianten vor. So startet ihr bei der Rallye Sanremo wahlweise in der Version des Jahres 1981, 1997 oder 1998.

Richtig spannend wird es dann im brandneuen History Modus von WRC 10. Hier erwarten euch zum Release 20 Herausforderungen ab dem Geburtsjahr der WRC, 1973, bis hin zur Moderne. Diese Events sind in fünf Kategorien unterteilt:

Erste Jahre

Gruppe B

Gruppe A

WRC

Moderne WRC

Weitere Herausforderungen und Events sollen nach dem Erscheinen kostenlos nachgereicht werden.

Sehr nett: Der Abschluss des History-Modus belohnt euch mit zusätzlichen Erfahrungspunkten und sogar einzigartigen Features für den Karrieremodus des Spiels.

WRC 10 wartet mit mehr historischen Events & Boliden auf als je zuvor © Nacon

Mike Chen und sein Team werfen in ' WRC Unfiltered ' einen Blick hinter die Kulissen der FIA World Rally Championship und sprechen dabei unter anderem mit der WRC-Legende und dem zweimaligen Weltmeister Carlos Sainz.

Carlos Sainz interview

04 Motivierend umfangreich: Der Karrieremodus von WRC 10

Auch der Karrieremodus von WRC 10 wartet mit einigen neuen Ideen auf. Noch immer könnt ihr im Game mit über 50 offiziellen Teams aus der Junior WRC, WRC 2, WRC 2 und WRC an den Start gehen und euch im Laufe der Karriere bis an Spitze der Offroad-Königsklasse hocharbeiten.

Oder – und das ist neu – ihr erstellt euren ganz eigenen Rennstall . Hier kommt auch der brandneue Lackierungseditor ins Spiel, in dem ihr eure Karossen mit Stickern, Sponsorenaufklebern und bunten Lackierungen zu Leibe rückt. Allerdings lassen sich die Designs nicht online mit anderen Spielern teilen, das ist laut Entwickler KT Racing aus Lizenzgründen nicht möglich.

Wie bereits im Vorjahr managet ihr im Karrieremodus die gesamten Geschicke eures Rennstalls und kümmert euch neben den Rallies um Forschung und Entwicklung oder stellt neues Personal ein . Eine weitere spannende Neuerung in WRC 10 ist, dass ihr diesmal euren gesamten Saisonkalender frei gestalten dürft.

Keine Lust auf die Rally Finnland? Dann lasst das Event einfach aus und konzentriert euch auf Sponsoren- oder Trainingsevents. Das sorgt für ein noch persönlicheres und motivierenderes Spielgefühl.

Die Technik von WRC Infos zur PS5- und XSX-Version WRC 10 bietet 2 Grafik-Modi auf den Next-Gen-Konsolen: 4K/60 FPS oder 1080p/120 FPS

Bei Regen wird der Schotter deutlich rutschiger © Nacon

05 Der Multiplayer von WRC 10

Auch für Multiplayer-Fans hat WRC 10 erneut einiges zu bieten, konkrete Details wollten die Entwickler allerdings noch nicht preisgeben. Immerhin: der kooperative Beifahrermodus , in dem ein Spieler den Fahrer übernimmt und der andere als Co-Pilot Anweisungen zur Streckencharakteristik durchgibt, kehrt in überarbeiteter Form zurück .

Online tretet ihr zu schnellen Rennen gegen andere Spieler an oder erstellt im Club-Modus eure eigenen Meisterschaften und Turniere , während ihr an einer Plattform auch im Splitscreen gegen Freunde auf dem heimischen Sofa startet.

Der beliebte Co-Pilot-Modus kehrt in WRC 10 zurück © Nacon

Alles in allem ist WRC 10 im Vergleich zum bereits starken Vorgänger ein weiterer Schritt nach vorn , denn die Rennsimulation zieht die wichtigsten Stellschrauben erneut fester an. Besonders hinsichtlich des Realismus und beim Fahrverhalten der Offroad-Boliden gibt sich das Game noch eine Spur besser – doch auch technisch legt der neueste Serienteil weiter zu, auch wenn es bei der Grafik noch immer nicht an den Genre-Primus heranreicht.