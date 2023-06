Red Bull X-Alps: «Es war schnell, es war intensiv»

Patrick von Känel Patrick von Känel will nur fliegen

und 6 Stunden schon im Ziel war, lagen die Ränge 2 bis 7 sehr nach beieinander. Am Schluss konnte eine kleine Entscheidung den Unterschied machen, ob es fürs Podest reichte oder nicht.

wird mir vor allem als etwas in Erinnerung bleiben: Es war schnell! Hätten wir uns das Wetter selber herbeizaubern können: Es wäre genau so gewesen. Die Flugbedingungen waren ideal, wir sind unglaublich schnell vorwärts gekommen. Entsprechend intensiv war das Rennen – und entsprechend eng: Nach

Mir geht es im Moment sehr gut, weil das Wichtigste für mich erfüllt ist: Das Team hat super funktioniert und ich habe keine Beschwerden. Beides sind nach einem solchen Rennen keine Selbstverständlichkeiten. Ich bin sehr froh, dass alles so gut geklappt hat. Und natürlich bin ich den Organisatoren, den internationalen wie den lokalen, auch dankbar: Mit den beiden «Heim-Turnpoints», Frutigen und Niesen, wurde das Rennen für mich noch viel emotionaler, als es eh schon ist. Wenn man dermassen müde ist, ist man auch dünnhäutiger und entsprechend sensibler. Den Moment, als ich im