Patrick von Känel erzählt uns mehr über seine Ausrüstung.

Patrick von Känel: Nein, wir sind relativ am Limit, was den Kompromiss zwischen Gewicht und Performance des Schirms angeht. Und auch beim Gurtzeug gibt es nicht mehr viel Optimierungspotenzial – die Zitrone ist recht ausgepresst, und im Moment finden wir keinen Weg, es noch besser hinzubekommen. Leichter ist mein Gear seit 2021 nicht geworden; dafür haben wir ein kleines bisschen Leistung dazugewonnen. Ich bin aber überzeugt, dass wir in Zukunft immer wieder in kleinen Schritten zu einer Verbesserung kommen werden. Es braucht einfach Zeit und Erfahrung, den richtigen Weg in der Gleitschirmentwicklung zu finden.