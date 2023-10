DAS WAR DIE XC BIKE-SAISON 2023

Es war so historisch wie ekstatisch: Auf seinem Home Turf in Lenzerheide holte Nino den lang ersehnten 34. Weltcup-Sieg und kürte sich damit zum Greatest Of All Time. Keiner hat je mehr Weltcups gewonnen – ausser natürlich Schurter himself, der dann direkt in Val di Sole nochmals gewann. 37 Jahre alt und noch immer derjenige, an dem die Welt-Elite vorbeimuss – und das bis zum Schluss: Beim vorletzten Rennen in Snowshoe/USA, musste sich Nino knapp Jordan Sarrou geschlagen geben. Beim Finale in Mont-Sainte-Anne/Kanada sicherte er sich zum neunten Mal in seiner Karriere den Gesamt-Weltcup.